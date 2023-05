Wokół pozyskania Roberta Lewandowskiego i jego oceny narosło sporo wątpliwości i niedomówień. Tymczasem teraz FC Barcelona jasno dała do zrozumienia, co do tego, jak wypadł audyt tego transferu . W gabinetach Camp Nou są zadowoleni z podjętej decyzji o sprowadzeniu Polaka, bowiem ten zagwarantował zespołowi sporo bramek, które ostatecznie mocno przyczyniły się do zdobycia mistrzostwa hiszpańskiej La Ligi.