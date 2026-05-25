Media społecznościowe FC Barcelona żyją tematem Roberta Lewandowskiego. Na oficjalnych profilach pojawiło się kilka materiałów wychwalających polskiego napastnika.

- Przybyłeś do Barcelony z misją. I ją wypełniłeś - ogłasza FC Barcelona.

"Przybyłeś jak gwiazda i odchodzisz jako legenda"

- Jesteś przykładem poświęcenia, zaangażowania i profesjonalizmu dla wszystkich młodych - czytamy na oficjalnym profilu FC Barcelona.

- Dziękujemy za wszystko, Lewy. Twoje dziedzictwo jest już wieczne.

- Nie smucimy się, bo się skończyło, cieszymy się, bo się wydarzyło.

Właśnie w takich słowach FC Barcelona oficjalnie wypowiada się o Robercie Lewandowskim i jego erze w klubie. Trudno nie odnieść wrażenia, że Polak cieszy się w nim o wiele większą miłością i sentymentem niż w Bayernie Monachium. I chyba z wzajemnością.

Barcelona wprost nazywa Lewandowskiego swoją legendą. To zamyka dyskusję

W swoim oficjalnym przekazie FC Barcelona wprost nazywa Roberta Lewandowskiego legendą. Jest to werdykt, którego nie da się podważyć.

Na pytanie "Czy Robert Lewandowski jest legendą Barcy?" każdy może mieć swoją opinię. Jeśli jednak klub w oficjalnym przekazie wprost nazywa piłkarza właśnie takim określeniem trudno z tym polemizować.

Lewandowski w barwach Barcelony nie zagrał, co prawda, tak wielu meczów jak Messi, Xavi, czy Iniesta. Nie zdobył aż tak wielu trofeów. Oceniając Polaka, należy jednak wziąć pod uwagę cały kontekst.

Lewandowski dołączał do Barcelony w 2022 roku, kiedy drużyna pogrążona była w wielkim kryzysie. Swoim profesjonalizmem, statusem i znakomitą grą Polak pomógł zespołowi wrócić na szczyt. I właśnie w tym miejscu zostawia go po 4 sezonach.

Nadal nie wiadomo, gdzie Robert Lewandowski skieruje swe dalsze kroki w piłkarskiej karierze. FC Barcelona najpewniej była jego ostatnim klubem w Europie. Bardzo możliwe, że Polak wróci do Casteldefels po zakończeniu kariery i właśnie tam osiedli się na stałe wraz se swoją rodziną.

