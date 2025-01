Warto było rozbić Real Madryt. Tyle FC Barcelona zarobiła za wygranie trofeum

FC Barcelona bezkonkurencyjna w Dżuddzie. Real Madryt na kolanach

W niedzielę obecny prezes miał jeszcze większe powody do celebracji. Jego FC Barcelona nie dała najmniejszych szans Realowi Madryt. "Blaugrana" wygrała 5:2, a to wszystko grając przez ostatnie pół godziny w osłabieniu. Wojciech Szczęsny ujrzał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe i zastąpił go Inaki Pena. Posiadanie o jednego gracza więcej nie sprawiło jednak, że "Królewscy" ruszyli do zmasowanych ataków. Odbijali się od mądrze grających rywali i ostatecznie musieli przełknąć gorzką pigułkę i kolejną wysoką porażkę z odwiecznym rywalem.