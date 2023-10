Walka z czasem, to już ostatnie dni. Tak Lewandowski zbiera siły przed hitem

FC Barcelona jest obecnie w dosyć trudnym dla siebie momencie trwania kampanii 2023/2024 w Primera Division. "Duma Katalonii" po dziewięciu kolejkach traci trzy punkty do liderów z Realu Madryt i jedno "oczko" do wiceliderów z Girony, natomiast raczej nie to spędza głównie sen z powiek zarządowi i sztabowi klubu.

"Blaugrana" bowiem ma ostatnio kłopot z plagą kontuzji - na liście piłkarzy zmagających się z problemami zdrowotnymi znajdują się obecnie chociażby Jules Kounde, Pedri, Frenkie de Jong czy Sergi Roberto. W owym spisie nie zabrakło również niestety Roberta Lewandowskiego.

"Lewy" na murawę nie wyszedł od 4 października, kiedy to w meczu z FC Porto w Lidze Mistrzów skręcił lewą kostkę. Przegapił przez to spotkanie z Gironą oraz dwa mecze reprezentacji Polski, praktycznie na pewno nie zobaczymy go również w potyczce z Athletikiem Bilbao, wątpliwy może być też jego udział w starciu z Szachtarem Donieck. Walka toczy się jednak o coś innego.

Robert Lewandowski zaprezentował zdjęcie z plaży. "Dawka witamin"

Dokładnie 28 października na Estadi Olimpic w stolicy Katalonii FC Barcelona podejmie Real Madryt w słynnym "El Clasico" - i tutaj obecność "RL9" zdaje się być po prostu dla Xaviego Hernandeza nieodzowna. Na szczęście ostatnie doniesienia napawają optymizmem - rehabilitacja postępuje, a napastnik ściągnął niedawno na dobre but ortopedyczny. Teraz, korzystając z nieco lepszej formy i przymusowo luźniejszego (jakby to nie zabrzmiało) fragmentu sezonu Lewandowski postanowił pozbierać siły w pięknych okolicznościach przyrody:

"Dawka morskich witamin na piątek" - napisał "Lewy" przy zamieszczonym na Instagramie zdjęciu prezentującym go podczas spaceru po plaży. To zapewne ostatnie chwile solidnego odpoczynku futbolisty przed kolejnymi wyzwaniami.

Wielkie emocje w Primera Division. Rywalizacja Barcelony i Realu znów nabiera rumieńców

Na Hiszpanię będzie warto zerkać ze szczególną uwagą już w ten weekend, bo od rezultatów "Barcy" i "Królewskich" będzie zapewne mocno zależeć podejście obu ekip do "Klasyku". "Los Blancos" jeszcze w sobotę, o godz. 18.30, zmierzą się z Sevillą. Dzień później (o 21.00) "Blaugrana" zmierzy się ze wspominanym już Athletikiem. Czy Real zdoła pogłębić przewagę nad najzacieklejszymi rywalami? A może ekipa z Katalonii zniweluje różnicę punktową w tabeli do zera? Do śledzenia obu spotkań na żywo zapraszamy do Interii Sport.

