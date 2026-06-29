W USA aż huczy ws. Lewandowskiego. Tak go nazwali. Klasy nie kupisz

16 maja okazał się być przełomowym dniem w karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił wówczas, że wraz z zakończeniem sezonu zakończy się jego przygoda z FC Barceloną. Przez cztery lata gry w "Dumie Katalonii" Polak zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary oraz Puchar Króla. Indywidualnie najlepszy był premierowy sezon, okraszony tytułem króla strzelców La Liga.

Lista klubów, które potencjalnie miały być zainteresowane zakontraktowaniem Polaka początkowo była długa. Z czasem jednak wyklarował się jeden zdecydowany faworyt - Chicago Fire. Pewien przełom nastąpił, gdy Lewandowski wraz ze swoją świtą udał się do USA na rekonesans.

W mediach przy okazji tej wizyty pojawiał się jasny przekaz - Polak został oczarowany tym, co zobaczył na miejscu. Cały czas brakowało jednak konkretu. Sytuację w niedzielę zmienił Fabrizio Romano, który za pośrednictwem portalu "X" poinformował o decyzji podjętej przez "Lewego".

Robert Lewandowski trafi do Chicago Fire. Amerykanie pieją z zachwytu

- Robert Lewandowski dołączy do Chicago Fire. Polski napastnik zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie i mieście dwa tygodnie temu. Lewandowski podpisze kontrakt na początku przyszłego tygodnia, gotowy na nowy rozdział w MLS. Wielki transfer - napisał Fabrizio Romano.

Do mediów przedostała się również informacja dotycząca szczegółów umowy, którą w najbliższym czasie ma podpisać Polak. Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" Lewandowski będzie mógł liczyć nawet na 20 milionów euro rocznie. To sytuuje go praktycznie na szczycie listy płac MLS. Lepszy od niego w tej klasyfikacji będzie tylko grający w Interze Miami Leo Messi.

Na wieści o praktycznie przesądzonej już przeprowadzce Lewandowskiego zareagowały media na całym świecie. W USA wyczuwalna jest bardzo duża ekscytacja. Do MLS trafi bowiem jedno z największych nazwisk obecnego futbolu. Bardzo wymowny jest tutaj wpis profilu "B/R Football" na portalu "X", który nazwał Polaka kolejną piłkarską legendą zmierzającą do MLS.

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Chicago Fire aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej MLS. Trenerem tego klubu jest Gregg Berhalter, a w kadrze pierwszego zespołu znaleźć można m.in. mającego polskie korzenie Davida Porębe.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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