Mundial 2026 przeszedł już do historii. W Hiszpanii, w kraju triumfatora rozgrywek, nadal jest głośno o wszystkich echach związanych z meczem finałowym. Miejscowi dziennikarze skupili swoją uwagę między innymi na krytyce Roberta Lewandowskiego ze strony argentyńskich kibiców.

Przypomnijmy, były napastnik FC Barcelony był gościem honorowym finału mistrzostw świata pomiędzy reprezentacją Hiszpanii i Argentyny. Mecz oglądał na żywo wśród byłych gwiazd hiszpańskiego futbolu. Gdy w dogrywce, w 106. minucie, Ferran Torres, wyprowadził Hiszpanów na prowadzenie, Lewandowski zachował się bardzo wymownie.

"Bujna celebracja". Hiszpanie wprost o zachowaniu "Lewego"

Kamery błyskawicznie uchwyciły wielką radość Lewandowskiego po golu. Tym samym polski napastnik potwierdził to, o czym powiedział jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Napastnik przyznał bowiem, że będzie w tym meczu kibicował reprezentacji Hiszpanii.

Trudno się dziwić takim preferencjom "Lewego" skoro ostatnie cztery lata spędził grając dla FC Barcelony. Nie wszyscy podeszli jednak wyrozumiale do zachowania 37-latka. Sporo krytyki za celebrację gola Torresa Lewandowski zebrał od argentyńskich fanów.

Ci w mediach społecznościowych wprost krytykowali Polaka za taką bezpośredniość, co odnotowali dziennikarze "Mundo Deportivo". "Bujna celebracja Lewandowskiego nie została dobrze przyjęta w Argentynie" - napisali Hiszpanie, ale w swoim artykule dodali też, że Polak potrafił docenić wielkość Messiego na MŚ.

Finał Hiszpania - Argentyna zakończył się zwycięstwem europejskiej drużyny 1:0 po dogrywce. Tym samym Hiszpanie są aktualnymi mistrzami Europy i świata.





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