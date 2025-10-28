Robert Lewandowski rozgrywa swój czwarty sezon w barwach FC Barcelony. Od wielu tygodni hiszpańskie media są przekonane, że to ostatnie media Polaka w barwach "Dumy Katalonii". W czerwcu kończy się umowa polskiego napastnika, a klub nie jest skłonny, aby ją przedłużać. Kilka dni temu w jednej z barcelońskich restauracji doszło nawet do spotkania prezydenta klubu Joana Laporty i agenta Polaka Piniego Zahaviego. Żadna ze stron nie zabrała jednak głosu na temat szczegółów.

Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego? Są nowe informacje z Włoch

Jeśli Barcelona nie przedłuży umowy z Lewandowskim, to ten od 1 lipca będzie wolnym piłkarzem. W ostatnich dniach Lewandowski łączony był nie tylko z klubami arabskimi, ale także z AC Milan, Atletico Madryt czy Fenerbahce.

Najwięcej szumu jest właśnie wokół AC Milan. Tym bardziej, że jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Igli Tare, a więc nowy dyrektor sportowy Milanu, skontaktował się z agentem Lewandowskiego. Teraz pojawiły się nowe wieści w sprawie potencjalnych przenosin Polaka do Mediolanu. Opowiedział o tym na antenie "Kanału Sportowego" Antonello Giogia, dziennikarz "Corriere dello Sport" oraz "Milan News".

Transfer Lewandowskiego nie będzie łatwy do przeprowadzenia, bo jego pensja jest bardzo wysoka. Jednak w piłce nożnej, a zwłaszcza na rynku transferowym, niczego nie można wykluczyć. Nigdy nie mów nigdy

Dziennikarz zauważył, że "Milan przyciąga wielkich mistrzów, którzy zbliżają się do końca kariery" i wskazał m.in. na Lukę Modricia. Kluczowe oczywiście byłyby finanse. - Polak musiałby jednak znaleźć kompromis w sprawie wynagrodzenia, ale jeśli tak by się udało, to taki ruch idealnie wpisywałby się w historię i DNA Milanu - dodał.

Modrić zarabia w AC Milan około 6,5 mln euro, natomiast Lewandowski w Katalonii otrzymuje 13 mln euro rocznie. - Trudno mi pojąć, jak Milan miałby znaleźć pieniądze na Lewandowskiego. Polak musiałby wyświadczyć przysługę klubowi i znacząco obniżyć oczekiwania finansowe. W Mediolanie mógłby liczyć pewnie na 5-6 mln euro netto rocznie. Lewandowski w Milanie to piękna idea, bardzo chciałbym go zobaczyć w czerwono-czarnej koszulce. To bez wątpienia jeden z najlepszych napastników w historii - przyznał Giogia.

Kiedy Lewandowski wróci na boisko?

Robert Lewandowski obecnie leczy uraz, którego nabawił się podczas meczu Litwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata. Z tego powodu Lewandowski opuścił mecze z Gironą (2:1), Olympiakosem w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).

W poniedziałek pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia Polaka. Carlos Monfort z dziennika "Sport" poinformował, że "wrócił do treningów z drużyną w Ciutat Esportiva". 37-latek wziął udział w poniedziałkowej sesji po starciu z Realem.

Plan jest taki, aby polski napastnik był gotowy na najbliższe spotkanie przeciwko Elche w 11. kolejce La Liga. Mecz ten odbędzie się w niedzielę 2 listopada. Relacja na żywo w Interii Sport.

