Remis z Holandią i pewne zwycięstwo nad Finlandią zdecydowanie poprawiły atmosferę wokół reprezentacji Polski, zapewniając jednocześnie Janowi Urbanowi gigantyczny kredyt zaufania na kolejne miesiące. W dwóch pierwszych spotkaniach pod wodzą nowego selekcjonera Biało-Czerwoni prezentowali się bardzo obiecująco. Widać również było, że poprawie uległo "powietrze" wewnątrz szatni.

Robert Lewandowski wrócił do kadry i roli jej kapitana, a nowy trener postawił na kilka odważnych rozwiązań, jak choćby Przemysław Wiśniewski partnerujący Janowi Bednarkowi na środku defensywy. Eksperci spodziewają się, że w sparingu z Nową Zelandią szkoleniowiec będzie chciał przetestować kilka nowych pomysłów.

Tak w Nowej Zelandii postrzegają mecz z Polską. Lewandowski bohaterem artykułów

Rywal z Antypodów nie radził sobie ostatnio najlepiej. Po szczęśliwej wygranej nad Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:0 zanotował trzy kolejne przegrane sparingi - z Ukrainą i dwukrotnie z Australią. Przed meczem z Polską w Nowej Zelandii panuje jednak dość spore poruszenie.

Tamtejsi dziennikarze poświęcają meczowi towarzyskiemu wiele uwagi, pisząc szeroko o Biało-Czerwonych. Główną postacią materiałów jest zdecydowanie Robert Lewandowski, o którym wypowiadają się z ogromnym szacunkiem.

Robert Lewandowski - jeden z najlepszych napastników na świecie.

"Lewandowski (37) strzelił 86 goli w 160 występach w reprezentacji narodowej, ale na początku tego roku sam wykluczył się z gry po doniesieniach o konflikcie z selekcjonerem Michałem Probierzem. Gwiazda FC Barcelona podobno pogodziła się z nowym selekcjonerem - Janem Urbanem, który zastąpił Probierza." - piszą dalej o Lewandowskim.

Żurnaliści portalu "nzsportswire.com" podkreślają natomiast, że Polska plasuje się wysoko w rankingu FIFA i będzie wielkim wyzwaniem dla Nowej Zelandii.

"Spotkanie może być pojedynkiem między najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Nowej Zelandii, Chrisem Woodem (44 gole w meczach międzynarodowych), a najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski - Robertem Lewandowskim z Barcelony" - zapowiadają.

Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzje Polsat Sport

Selekcjoner Nowej Zelandii z uznaniem o Polakach. "Poważne zagrożenie"

Z wielkim szacunkiem o Biało-Czerwonych wypowiadał się także selekcjoner naszego najbliższego rywala - Darren Bazeley.

Chcemy mieć pewność, że będziemy w jak najlepszej formie, gdy nadejdzie turniej, dlatego wciąż sprawdzamy się w meczach z drużynami z czołówki rankingu, z jakimi możemy się zmierzyć w przyszłym roku [...] Polska to doświadczony zespół z kilkoma zawodnikami, potrafiącymi stanowić poważne zagrożenie, więc nie możemy się doczekać, by stanąć z nimi do rywalizacji i pokazać, na co nas stać w starciu z silną europejską drużyną.

Portal RNZ jako czołowe postacie reprezentacji Polski, poza Lewandowskim wskazał także Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka i Matty'ego Casha. To na nich ma opierać się w opinii tamtejszych dziennikarzy gra Biało-Czerwonych.

O tym przekonamy się już w czwartek 9 października o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Chris Wood w meczu z reprezentacją Australii MICHAEL BRADLEY AFP