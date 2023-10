Bundesliga. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony? Serhou Guirassy nie przestaje zadziwiać

Gdy po trzech premierowych kolejkach w tym sezonie Bundesligi reprezentant Gwinei miał na koncie pięć trafień, można było to jeszcze uznać za przypadek. 27-latek jednak wciąż się nie zatrzymuje. Kolejną bramkę zdobył w ten weekend, w sobotnim spotkaniu z Unionem Berlin .

Tym samym po ośmiu kolejkach Serhou Guirassy ma już na koncie 14 bramek . Przypomnijmy, że w swoim rekordowym sezonie Robert Lewandowski na tym samym etapie sezonu mógł się pochwalić "tylko" 11 golami . Do 41 trafień wciąż daleka droga, ale piłkarz Stuttgartu nie przestaje zadziwiać. Zwłaszcza, że w całym poprzednim sezonie ligowym - gry bronił barw Stuttgartu w ramach wypożyczenia - trafił do siatki łącznie 11 razy. Teraz już przebił ten wynik.

