W Niemczech znów głośno o hicie. Szef Bayernu wprost o Lewandowskim

To właśnie obecny kapitan reprezentacji Polski otworzył Borussii Dortmund wrota do wielkiego finału, rozbijając w pojedynkę Real Madryt w półfinałowym dwumeczu. W jego pamiętnej pierwszej odsłonie Robert Lewandowski czterokrotnie pokonał Diego Lopeza i choć "Królewscy" w rewanżu rozegranym na Estadio Santiago Bernabeu wygrali 2:0, byliśmy świadkami pierwszego niemieckiego finału Ligi Mistrzów w historii .

Bayern wspomina finał LM z Borussią. Były szef "Die Roten" wprost o Lewandowskim

Ostatecznie jednak to Bayern Monachium - i to dopiero w drugiej połowie - zdobył bramkę jako pierwszy. Na trafienie Mario Mandzukicia odpowiedział wprawdzie stosunkowo szybko Ilkay Guendogan , ale ostatnie słowo należało do "Die Roten". Ikoniczną bramkę decydującą o losach finału zdobył tuż przed upływem regulaminowego czasu gry holenderski skrzydłowy Arjen Robben .

Obaj byliśmy niesamowicie zdenerwowani, bardzo spięci, ponieważ wiedzieliśmy, że stawka była poważna, to było coś więcej niż mecz. Byliśmy już mistrzami, ale gdyby Borussia Dortmund wygrała finał na Wembley, w statystkach niemieckiego futbolu doszłoby do prawdziwego rozłamu. Byliśmy tego świadomi, więc nikt się nie odezwał. Ale impreza po meczu była jeszcze zabawniejsza. Tematów do rozmów już nie brakowało

Słynny Niemiec stwierdził także, że być może nie byłoby triumfu z 2013 roku, gdyby nie... porażka w finale z 2012 roku. Bayern został wówczas ograny w Monachium przez Chelsea, co stanowiło spory cios dla bawarskiej ekipy. Karl-Heinz Rummenigge przyznał, że to zmotywowało klub do działań na rynku transferowym. Do Bayernu trafili wówczas po sezonie między innymi Javi Martinez, Maio Mandzukic czy Xherdan Shaqiri.