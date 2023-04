W Niemczech zawrzało. Znów głośno o Lewandowskim. Dyrektor Bayernu musi się tłumaczyć

Bayern Monachium. Po porażce w Lidze Mistrzów w Niemczech wraca temat Roberta Lewandowskiego

Media za naszą zachodnią granicą skrytykowały działania dyrektora sportowego Bayernu Monachium Hasana Salihamidzicia, zarzucając mu, że nie zadbał o odpowiednie zastąpienie Roberta Lewandowskiego , który latem przeniósł się do FC Barcelona . Słynny Bośniak musiał tłumaczyć się z decyzji transferowych podjętych przed rozpoczęciem obecnego sezonu.

"Dlaczego Bayern Monachium nie ściągnął zastępcy Roberta Lewandowskiego? Kontraktując Sadio Mane zagwarantowaliśmy sobie zawodnika, który także może występować jako napastnik. Z perspektywy czasu można mądrze to rozegrać i powiedzieć, że nie o to chodzi. Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sane, Sadio Mane, Mathys Tel, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Mueller, Jamal Musiala - wszyscy wymienieni to topowi zawodnicy" - stwierdził Hasan Salihamidzić cytowany przez portal Sport1.de.