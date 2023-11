W Niemczech i Hiszpanii huczy o Lewandowskim. To ogromna bzdura

Po pierwsze - tak, oczywiście, Robert Lewandowski się starzeje. Faktem jest, że po mundialu wyraźnie spuścił z tonu i nie jest już tak skuteczny, jak dawniej. Wszystko wskazuje na to, że oglądamy początek fazy schyłkowej 35-letniego, wybitnego snajpera. I pewnie nie wróci już do skuteczności z czasów Bayernu Monachium.

Lewandowski na fali opadającej, ale nie dajmy się zwariować

Tyle, że jest to użycie liczb w sposób naiwny, żeby nie powiedzieć - nierzetelny . Przecież w połowie tych spotkań Lewandowski przebywał na boisku zaledwie przez około pół godziny. Dodatkowo w spotkaniu z Porto na początku meczu nabawił się kontuzji, a wrócił do gry w trybie przyspieszonym, nie będąc jeszcze w pełni zdrowym, w końcówce meczu z Realem Madryt. Kolejne mecze także grał z wyleczonym na słowo honoru urazem. To wydawałoby się wystarczającą okolicznością łagodzącą.

W samej Barcelonie dłuższe niemoce strzeleckie Lewandowski notował trzykrotnie. I to w tym roku. Od 1 kwietnia do 26 kwietnia napastnik pozostawał bez gola przez 476 minut. Od 23 maja do 27 sierpnia był bez bramki przez 437 minut. Od 23 lutego na gola czekał do 1 kwietnia przez 342 minut.