Gdyby tego było mało, Bayern Monachium toczy także nerwową walkę o obronę tytułu mistrza Niemiec . Do zakończenia sezonu pozostały już tylko trzy kolejki , a przewaga podopiecznych Thomasa Tuchela nad drugą Borussią Dortmund wynosi zaledwie jeden punkt , co zwiastuje niewiarygodne emocje na finiszu. Jedno najmniejsze potknięcie którejkolwiek z ekip może przesądzić sprawę mistrzostwa.

Po sprzedaży Lewandowskiego w Bayernie brakuje snajpera? Kahn zabrał głos

Nie dziwi więc, że w Niemczech nieustannie wracają dyskusje dotyczące konstrukcji Bayernu Monachium, który po sprzedaży Roberta Lewandowskiego pierwszy raz od wielu, wielu lat musi radzić sobie bez klasowego, nominalnego napastnika, bo choć Eric Maxim Choupo-Moting strzelił w tym sezonie 17 goli, trudno rozpatrywać go jako snajpera z absolutnego topu.

Oliver Kahn został zapytany przez dziennikarzy "Bilda" o to, czy obecna kampania potwierdza to, że Bayern Monachium potrzebuje klasycznej "dziewiątki". Jego odpowiedź była dość wymijająca. - Latem wspólnie podjęliśmy decyzję dotyczącą tego, by wejść w nowy sezon właśnie z takim składem, w którym znajduje się mnóstwo zawodników mogących strzelać gole - stwierdził dyrektor generalny "Die Roten".