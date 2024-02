W mediach aż huczało. Lewandowski już tego nie kryje, padło wyznanie Polaka

Doszło do tego w 22. minucie, gdy piłkę zagrał do niego Ilkay Gundogan. Robert Lewandowski zdołał opanować ją, jednocześnie wyprzedzając obrońcę, a następnie w chytry sposób przerzucił ją nad wychodzącym z bramki Antonio Siverą .

Robert Lewandowski zabrał głos po meczu FC Barcelona. Wprost o zakończonej fatalnej serii

Po meczu Robert Lewandowski stanął przed kamerą DAZN i odniósł się do swojej koszmarnej passy , która w końcu dobiegła końca. Przyznał otwarcie, że takie sytuacje, gdy napastnik przez dłuższy czas nie może trafić do siatki, nie są łatwe. Należy w nich jednak po prostu zachować spokój i ciężko pracować.

To zawsze jest trudne, ale ważne jest, aby zachować spokój, jeśli nie zdobywa się bramek. Mając większe doświadczenie, łatwiej jest pozostać cierpliwym. Muszę dalej pracować. W dzisiejszej sytuacji spostrzegłem, że bramkarz już padł na ziemię i nie miał już co zrobić. Dla mnie bardzo ważne było zyskanie większej pewności siebie. Mam nadzieję nadal pomagać drużynie i zdobywać z nią trzy punkty w każdym kolejnym meczu

- Nie chcemy się żegnać, mamy jeszcze cztery miesiące sezonu i na tym staramy się skupić, pragniemy odnosić sukcesy z Xavim na ławce. Emocje na końcu trzeba zostawić na boku, bo potem chcemy cieszyć się tym, co osiągniemy razem od teraz do maja. Nie chcemy rozmyślać o momencie pożegnania. Musimy dalej myśleć o tym, by podążać wspólnie w jednym kierunku, musimy myśleć, co jeszcze możemy razem osiągnąć - przyznał Robert Lewandowski.