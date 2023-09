W Madrycie docenili Lewandowskiego. Co za słowa. Polak w końcu zachwycił

Długo na to czekaliśmy, ale wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w końcu odzyskał swoją formę. Polak w bieżącym sezonie rozegrał jak dotąd 6 meczów w barwach FC Barcelona - zdobył w nich 4 gole i zanotował 4 asysty. Co najważniejsze, dobrze wyglądają nie tylko jego statystyki, ale również gra. Jego dyspozycję doceniła również "Marca", czyli największy hiszpański dziennik sportowy z siedzibą w Madrycie.