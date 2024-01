W Hiszpanii zmieniają zdanie ws. Lewandowskiego. Zdecydowały sprawy pozaboiskowe

Robert Lewandowski musiał w ostatnim czasie zmagać się z ogromną falą krytyki po swoich kolejnych występach w barwach FC Barcelona. Nastawienie do Polaka było negatywne, ale wygląda na to, że po gali słynnego dziennika "Mundo Deportivo" sporo się w tej kwestii zmieniło. Snajper "Dumy Katalonii" przekonał do siebie Hiszpanów swoim stylem bycia i brakiem gwiazdorskich manier. To wszystko przełożyło się na ocieplenie wizerunku "Lewego".