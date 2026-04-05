W Hiszpanii poruszenie po tym, co zrobił Lewandowski. Tak nazwali Polaka

Paweł Nowak

Kolejny raz Robert Lewandowski został bohaterem Barcelony. Napastnik w sobotnim meczu z Atletico Madryt pojawił się na murawie dopiero 79. minucie, lecz mimo to zdołał zdobyć gola na wagę zwycięstwa. Jego wyczyn jest szeroko komentowany w Hiszpanii. Tamtejsze media już oceniły występ naszego reprezentanta. Do tego w dość ciekawy sposób nazwały Polaka.

Robert LewandowskiGuillermo Martinez/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Niezwykle ciekawie w sobotę zapowiadały się rozgrywki hiszpańskiej LaLiga. O godz. 16:15 do walki przystąpił Real Madryt, lecz dość niespodziewanie przegrał z walczącą o utrzymanie Mallorcą 1:2 po golu w doliczonym czasie gry. Oznaczało to, że kilka godzin później Barcelona może znacznie zwiększyć swoją przewagę w ligowej tabeli.

By tak się stało wystarczyło tylko bądź aż pokonać na wyjeździe Atletico Madryt. Ekipa Diego Simeone postawiła twarde warunki, a nawet jako pierwsza strzeliła gola. Mimo to "Duma Katalonii" za sprawą Marcusa Rashforda odpowiedziała jeszcze w pierwszej połowie. Na drugie i zarazem decydujące trafienie należało nieco poczekać.

Zobacz również:

Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski
Reprezentacja

Błaszczykowski jednocznacznie ocenił kadrę Urbana. Tak podsumował grę Polaków

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Hansi Flick na plac gry posłał m.in. Ferrana Torresa, lecz ten nie stanowił dla rywali większego zagrożenia. W 79. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Ten był od razu bardzo aktywny, co przyniosło oczekiwany efekt kilka chwil później. Polak stał w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i klatką piersiową dobił strzał Joao Cancelo.

Zespół ze stolicy Hiszpanii nie zdołał już odpowiedzieć, dzięki czemu Barcelona wygrała 2:1 i prowadzi w tabeli już o siedem "oczek" przed drugim Realem Madryt. Wyczyn 37-latka został doceniony przez hiszpańskie media. Pozytywnych ocen i słów nie brakuje.

Lewandowski oceniony przez Hiszpanów. Inaczej być nie mogło

O meczu rozpisują się same czołowe dzienniki. "Marca" napastnikowi w skali dziesięciostopniowej dała "7". W uzasadnieniu padają najważniejsze fakty - gol po wejściu na boisko z ławki. - Wszedł na boisko w 79. minucie i zdobył bramkę w 87. minucie, gdy dobitka bramkarza trafiła go w ramię klatki piersiowej - czytamy.

Podobną ocenę "Lewemu" wystawił kataloński "Sport". Do tego nazwali go w zabawny sposób - "przepychacz", oczywiście nawiązując do sposobu, w jaki zdobył decydującą o wygranej bramkę. - Wszedł za Rashforda i był w ataku z Ferranem. Był we właściwym miejscu i odpowiednim czasie, by strzelić na 2:1 własną siłą i zadać niemal zdecydowany cios w tabeli ligowej - dodają.

Zobacz również:

Angel Rodado
I Liga

Wisła Kraków pod presją. W takiej sytuacji dawno nie byli

Piotr Jawor
Piotr Jawor

"Mundo Deportivo" natomiast uznało Lewandowskiego za "zwycięzcę". - Ten wykorzystał okazję po strzale Cancelo i zdobył drugiego gola dla Barcelony - napisali.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w środę 8 kwietnia. Będzie to starcie... z Atletico Madryt, jednakże tym razem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek na Camp Nou zaplanowany jest na godz. 21:00.

Zobacz również:

Piotr Zieliński
Serie A

To Zieliński zrobił w hicie Serie A. Tak Włosi nazwali Polaka. Demolka

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami celebruje sukces na boisku sportowym, w tle niewyraźna publiczność stadionu.
Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami na tle rozmytego stadionu, wyrażający silne emocje w trakcie meczu.
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
PGE Budowlani Łódź - UNI Opole. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja