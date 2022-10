Robert Lewandowski ma powody do zadowolenia. Swój pierwszy występ w Barcelonie po reprezentacyjnej przerwie może zaliczyć od udanych. Dzięki jego trafieniu z pierwszej połowy drużyna zdołała odnieść zwycięstwo. Przy potknięciu Realu Madryt, który zremisował z Osasuną , oznacza, to że "Duma Katalonii" objęła prowadzenie w tabeli La Ligi. To pierwszy taki przypadek od 91 ligowych kolejek , co przekłada się na nieco ponad dwa lata.



Reklama

"Lewy" zgarnął miano MVP meczu z Mallorcą, a hiszpańska prasa - jak zwykle w ostatnich tygodniach - tonie w zachwytach nad Polakiem. Teraz idzie jednak o krok dalej i rozsądza, że kapitan reprezentacji Polski w krótkim czasie stał się "główną bronią Barcy".

Kosmiczny wynik Barcelony! "To dzięki Lewandowskiemu"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Czas na analizę, dlaczego zagraliśmy dwa tak różne mecze. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski wychwalany pod niebiosa. "Budzi postrach"

"Lewandowski zamienia błoto w złoto" - zatytułowali swój tekst dziennikarze "El Mundo". Nawiązują do faktu, że podopieczni Xaviego w spotkaniu z drużyną z Majorki nie zaprezentowali szczytowej formy, ale Polak uratował honor i trzy punkty. "Robert Lewandowski ni z tego ni z owego zdominował scenę dzięki bramce dla swojego zespołu" - oceniają.

Podobnie piszą w "Mundo Deportivo". Ale wskazują na jeszcze jednego bohatera Barcelony.

Sukces często przychodzi dzięki temu, co niezastąpione. A Marc Ter Stegen i Robert Lewandowski są kluczem w meczach Barcy. Bramkarz i napastnik okazują się niezbędni dla zespołu Xaviego, aby zgłosić podwójną kandydaturę na przywództwo LaLigi i Ligi Mistrzów. Dziewięć meczów w sezonie, a oni są mistrzami swoich pozycji, a także bohaterami. Decydujące wyniki jednego mają taką samą wagę, jak cele drugiego. '1' i '9' Barcy to 10 - czytamy.

Przy okazji porównują "Lewego" do Messiego. "Xavi ma dziś innego bramkostrzelnego napastnika, który robi różnicę, zdobywa punkty i budzi postrach. Podobnie jak w przypadku Bayernu Lewandowski stał się główną i potężną bronią Barcy. W ciągu zaledwie półtora miesiąca zawodów jego rekordy są już niesamowite. To maszyna do strzelania" - wyrokują i dodają, że "adaptacja Polaka w Hiszpanii przebiegła genialnie".

W opinii ekspertów to właśnie Lewandowski oraz wspomniany wcześniej Ter Stegen będą najważniejszymi ogniwami "Dumy Katalonii" w zbliżającym się meczu z Interem Mediolan w ramach Ligi Mistrzów. Spotkanie zaplanowane jest na 4 października na godzinę 21.00. Transmisję z pojedynku Inter Mediolan - FC Barcelona przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o godzinie 20:40. Relacje w sport.interia.pl .

Robert Lewandowski stanął w obronie Leo Messiego! "Media uderzyły w niego”

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Mallorcą / AFP