Jak się jednak okazało, scenariusz meczowy zmusił selekcjonera do dość szybkiego wpuszczenia "RL9". Pojawił się on na boisku PGE Narodowego w 62. minucie, gdy na tablicy wyników widniało 2:3. Ostatecznie Polacy za sprawą bramki Sebastiana Szymańskiego zremisowali 3:3, ale nie przechylili szali zwycięstwa na swoją korzyść mimo przewagi liczebnej w ostatnim kwadransie po czerwonej kartce dla Dominika Livakovicia.

Bramkarz przyjezdnych wybiegając do piłki przed pole karne z impetem trafił w kolano "Lewego". To mały cud i zasługa świetnego przygotowania fizycznego naszego napastnika, że opuścił warszawski stadion jedynie kulejąc i prawdopodobnie nic poważniejszego mu się nie stało. Działacze "Dumy Katalonii" mogli jednak zadrżeć, że stracą głównego snajpera na dłużej. Mają pretensje do Probierza, że przed meczem mówi o jego urazie, a następnie wpuszcza go na murawę na tak długo.