Robert Lewandowski zaliczył przymusową przerwę od gry po tym, jak nabawił się drobnego urazu. Mówiono, że może wrócić na boisko dopiero na mecz z Realem Madryt zaplanowany na 19 marca. Okazuje się jednak, że Polak szybciej uporał się z problemem i jest do dyspozycji Xaviego już teraz. Trener włączył go do kadry na spotkanie z drużyną Athletic Bilbao, a hiszpańska prasa nie ma wątpliwości, że napastnik na murawę wybiegnie już od pierwszej minuty .

Ale to jeszcze nie koniec. Dziennikarze "Mundo Deportivo" zamieścili na swojej stronie internetowej nagranie uwiecznione po przyjeździe piłkarzy Barcelony do Kraju Basków. Widać na nim piłkarzy "Dumy Katalonii" wysiadających z autokaru. Jako pierwszy pokazał się "Lewy", co według Hiszpanów wcale nie jest przypadkiem, a czymś bardzo znaczącym.

FC Barcelona - Valencia CF 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Zachwyty nad Robertem Lewandowskim. "Wielka wizytówka zespołu". Polak wraca na boisko!

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy wiele szczegółów składa się na jeden obraz - Roberta Lewandowskiego jako zdecydowanego lidera drużyny. "Barca prowadzona przez Lewandowskiego przybywa do Bilbao, by przed El Clasico spróbować utrzymać dystans 9 punktów dzielący ich od Realu Madryt" - wyjaśniono w opisie do wideo z polskim napastnikiem i spółką.

"Co prawda Barca rozstrzygnęła ostatnie dwa mecze na swoją korzyść, ale 'Lewy' jest wielką wizytówką zespołu, a jego nieobecność jest zawsze odczuwalna. Jest najlepszym strzelcem ligi z 15 bramkami i chce strzelić następnego gola, aby zwiększyć przewagę nad swoimi konkurentami, Joselu z Espanyolu i Enesem Unalem z Getafe, którzy mają na swoim koncie już 12 bramek" - dodano w katalońskim "Sporcie".

Zauważono, że będzie to debiut Roberta na Estadio San Mames. Przewidziano również dodatkową motywację.

Lewandowski po raz pierwszy postawi stopę na stadionie, na którym legendarny Pichichi ma popiersie jako legenda klubu i od którego nazwiska pochodzi trofeum dla najlepszego strzelca ligi [Trofeo Pichichi - przyp. red.]. To dodatkowa motywacja, by zrobić różnicę jako najlepszy 'killer' w rozgrywkach

Wcześniej bardzo pochlebnie na temat polskiego piłkarza wypowiedział się Xavi Hernandez. "Lewandowski to taki typ zawodnika, którego porównałbym z takimi piłkarzami, jak Ronaldinho, czy Leo Messi. Być może nawet on sam nie zdaje sobie z tego sprawy, ale naprawdę odmienił mentalność tego zespołu. Jest naturalnym liderem, piłkarze przy nim idą w górę" - wyjaśniał trener Barcelony .



Początek meczu Athletic Bilbao - FC Barcelona zaplanowano na 12 marca na godzinę 21.00.

Robert Lewandowski w barwach Barcelony / Jose Breton/NUR PHOTO

Robert Lewandowski / Oli Scarff / AFP