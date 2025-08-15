Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii już wiedzą, zapadła decyzja ws. Lewandowskiego. Jego los jest przypieczętowany

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski zaprezentował się podczas letnich sparingów FC Barcelona od naprawdę dobrej strony, mając duży wpływ na trzy kolejne zwycięstwa "Blaugrany". W czwartym meczu przygotowawczym jednak nie zdołał już zagrać z powodu kontuzji, a teraz... najwyraźniej opuści inaugurację sezonu w Primera Division. Hiszpańskie media nie zostawiają co do tego wątpliwości.

Naoki MoritaEast News

Robert Lewandowski po kolejnym sezonie, w którym był jedną z najważniejszych postaci w szeregach FC Barcelona, również i podczas letnich sparingów raz za razem błyszczał na murawie, notując jedną asystę oraz dwa gole w spotkaniach z Visselem Kobe oraz FC Seul i Daegu FC.

Zwieńczeniem okresu przygotowawczego był dla "Barcy" mecz z Como o Puchar Gampera - i tutaj niestety w składzie "Blaugrany" zabrakło już Polaka, a to wszystko przez naderwanie przez napastnika mięśnia dwugłowego uda podczas jednej z sesji ćwiczeniowych.

Barcelona trenuje przed meczem na szczycie tabeli z Atletico w La LigaAP© 2024 Associated Press

Lewandowski nie zdąży wydobrzeć na inaugurację sezonu. Barcelona zagra bez niego z Mallorcą

Zaraz po tym, jak doszło do urazu, zaczęła się walka "Lewego" z czasem o to, by jak najszybciej mógł on powrócić do zmagań w barwach Barcelony, choć priorytetem od początku było przede wszystkim wydobrzenie w stu procentach - tak, by kontuzja przypadkiem nie odnowiła się w późniejszych fazach sezonu.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że "RL9" nie będzie mógł nawet w niewielkim zakresie wspomóc swych kolegów z drużyny podczas inaugurującego kampanię 25/26 starcia z RCD Mallorca - na to przynajmniej wskazują hiszpańskie media.

"Lewandowski trenował dziś osobno, poza grupą. Nie poleci na Majorkę" - stwierdził na portalu X David Ibanez, dziennikarz stacji Telecinco. Tym samym na ponowne obejrzenie napastnika w akcji trzeba będzie poczekać co najmniej do 23 sierpnia i potyczki z Levante.

RCD Mallorca - FC Barcelona. "Blaugrana" rozpoczyna sezon na Balearach

Rywalizacja z Mallorcą odbędzie się tymczasem 16 sierpnia o godz. 19.30 - na transmisję telewizyjną zapraszamy do Eleven Sports 1, na relację tekstową na żywo do Interii Sport. Emocji na pewno nie zabraknie, choć na stadionie na Balearach prawdopodobnie zabraknie również Wojciecha Szczęsnego, nawet na ławce rezerwowych. Golkiper wciąż bowiem czeka na oficjalną rejestrację...

Skandal na meczu Rakowa Częstochowa. Marcin Najman ruszył do ataku, uderzył w punkt

    Piłkarz w stroju klubu FC Barcelona z numerem 9 na plecach macha ręką do kibiców podczas oficjalnej prezentacji na stadionie, w tle znajduje się kobieta z mikrofonem i publiczność.
    Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie koszulki sportowe z herbem klubu piłkarskiego i żółtym logo Nike rozmawia ze sobą i uśmiecha się, stojąc obok siebie na tle jasnego, rozmytego tła.
    Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose BretonEast News

