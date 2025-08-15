W Hiszpanii już wiedzą, zapadła decyzja ws. Lewandowskiego. Jego los jest przypieczętowany

Robert Lewandowski po kolejnym sezonie, w którym był jedną z najważniejszych postaci w szeregach FC Barcelona, również i podczas letnich sparingów raz za razem błyszczał na murawie, notując jedną asystę oraz dwa gole w spotkaniach z Visselem Kobe oraz FC Seul i Daegu FC.

Zwieńczeniem okresu przygotowawczego był dla "Barcy" mecz z Como o Puchar Gampera - i tutaj niestety w składzie "Blaugrany" zabrakło już Polaka, a to wszystko przez naderwanie przez napastnika mięśnia dwugłowego uda podczas jednej z sesji ćwiczeniowych.

Lewandowski nie zdąży wydobrzeć na inaugurację sezonu. Barcelona zagra bez niego z Mallorcą

Zaraz po tym, jak doszło do urazu, zaczęła się walka "Lewego" z czasem o to, by jak najszybciej mógł on powrócić do zmagań w barwach Barcelony, choć priorytetem od początku było przede wszystkim wydobrzenie w stu procentach - tak, by kontuzja przypadkiem nie odnowiła się w późniejszych fazach sezonu.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że "RL9" nie będzie mógł nawet w niewielkim zakresie wspomóc swych kolegów z drużyny podczas inaugurującego kampanię 25/26 starcia z RCD Mallorca - na to przynajmniej wskazują hiszpańskie media.

"Lewandowski trenował dziś osobno, poza grupą. Nie poleci na Majorkę" - stwierdził na portalu X David Ibanez, dziennikarz stacji Telecinco. Tym samym na ponowne obejrzenie napastnika w akcji trzeba będzie poczekać co najmniej do 23 sierpnia i potyczki z Levante.

RCD Mallorca - FC Barcelona. "Blaugrana" rozpoczyna sezon na Balearach

Rywalizacja z Mallorcą odbędzie się tymczasem 16 sierpnia o godz. 19.30 - na transmisję telewizyjną zapraszamy do Eleven Sports 1, na relację tekstową na żywo do Interii Sport. Emocji na pewno nie zabraknie, choć na stadionie na Balearach prawdopodobnie zabraknie również Wojciecha Szczęsnego, nawet na ławce rezerwowych. Golkiper wciąż bowiem czeka na oficjalną rejestrację...

