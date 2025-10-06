W Hiszpanii już się nie kryją. Te słowa o Lewandowskim naprawdę padły. Jest reakcja

Od początku rywalizacji z Sevillą, FC Barcelona nie prezentowała się tak, jak spodziewaliby się tego fani oraz trener Hansi Flick. "Blaugrana" miała ogromne kłopoty w defensywie, jak i nie mogła pochwalić się skutecznością w ofensywie. Ostatecznie przegrała na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan 1:4, ku uciesze Grzegorza Krychowiaka.

Jednym z zawodników, którzy oberwali po porażce najmocniej, był Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski mógł odmienić losy meczu, kiedy stanął przed szansą na zdobycie gola z rzutu karnego, jednak nie trafił nawet w bramkę.

Burza w studiu przez Lewandowskiego. Naprawdę powiedział to o Polaku, jest reakcja

Temat Polaka został poruszony również na antenie popularnego programu "El Chiringuito", a goszczący tam dziennikarz Marcal Lorente nie patyczkował się, oceniając Lewandowskiego i ofensywę "Barcy".

- Nie ma w Europie czołowej drużyny, która miałaby 37-letniego napastnika w podstawowym składzie - wypalił dziennikarz, oceniając, że Polak nie powinien zajmować miejsca w pierwszej jedenastce, ze względu na swój wiek.

To sprawiło, że w studiu wybuchła zażarta dyskusja, a w obronie Barcelony i kapitana reprezentacji Polski stanął inny z dziennikarzy, Jose Alvarez Haya. Nie tylko nie zgodził się on ze zdaniem periodysty "Mundo Deportivo", ale także wskazał na powód, dla którego Katalończycy mogli wyglądać tak słabo na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

- Barça rozegrała 7 meczów w ciągu 21 dni, więc normalne jest, że są słabi fizycznie - argumentował.

Hansi Flick i jego piłkarze mają o czym myśleć podczas przerwy reprezentacyjnej. Porażka z Sevillą, chociaż była pierwszą w tym sezonie w lidze, to jednak była także pierwszą, odkąd Niemiec objął Barcelonę, kiedy to rywale zdołali pokonać "Blaugranę" różnica trzech bramek lub więcej.

Zapachniało kontrowersją przy anulowanej bramce Roberta Lewandowskiego w San Sebastian JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Alex Caparros/Getty Images AFP

Robert Lewandowski w starciu z Leganes. Komentarz zbyteczny... AFP

Barcelona szuka sposobu na wyjście z kryzysu. Według Hiszpanów jednym z problemów jest Robert Lewandowski Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP