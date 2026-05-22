W Hiszpanii już huczy, jak Flick potraktuje Lewandowskiego na koniec. "Zmiany"

Jeszcze niedawno kibice FC Barcelony oraz reprezentacji Polski mogli mieć nadzieję, że Robert Lewandowski otrzyma zadowalającą go ofertę od władz klubu i zostanie na jeszcze jeden sezon na Spotify Camp Nou. Niestety, kapitan "Biało-czerwonych" ogłosił, że jego przygoda w stolicy Katalonii dobiega końca i w zasadzie jedynie 90 minut meczu z Valencią dzieli go od ostatecznego pożegnania z "Blaugraną".

Jego ewentualne pojawienie się na murawie Estadio Mestalla było w ostatnich dniach tematem do dyskusji. Nie brakowało głosów, że skoro "Lewy" pożegnał się już z kibicami w Barcelonie, to jego udział w ostatnim meczu sezonu jest bezsensowny, jednak z drugiej strony daje to Polakowi jeszcze jedną okazję do strzelenia ostatniego gola w barwach Barcelony w karierze.

I okazuje się, że Hansi Flick ma postawić właśnie na Polaka pomimo tego, że katalońskie media mówią o wielkich zmianach w drużynie.

- Hansi Flick dokona zmian w wyjściowym składzie, dając czas na grę zawodnikom, którzy w tym sezonie grali mniej spektakularnie - informuje "Marca" w swoim artykule dotyczącym składów na ostatni mecz sezonu 2025/2026.

Oprócz Lamime Yamala i Fermina Lopeza, którzy pauzują ze względów zdrowotnych, na murawie nie pojawi się również najpewniej Jules Kounde, który szykuje się do wyjazdu na nadchodzący mundial. - Koundé również może być niedostępny, ponieważ nie trenował z grupą w ten piątek. Wydaje się prawdopodobne, że opuści mecz: nikt nie chce narażać jego udziału w mistrzostwach świata - dodają Hiszpanie.

Co ciekawe, po występie przeciwko Betisowi na Camp Nou, kolejnej szansy na grę może nie otrzymać Wojciech Szczęsny. Zamiast niego na liście pojawia się podstawowy golkiper "Blaugrany". Najważniejsze jest jednak nazwisko Lewandowskiego, który ma wyjść na boisko od 1. minuty.

Skład Barcelony "Marca": Joan García; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal; Roony, Gavi, Raphinha; i Lewandowski.

Ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie rozpocznie się punktualnie o 21:00. Relacja tekstowa z meczu Barcelony z Sevillą prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

