Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii huczy po popisie "Lewego". Strzelał jak natchniony. "Zabójcza siła"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Już w migawkach z czwartkowego treningu było widać, że Robert Lewandowski całkiem zapomniał o niedawnej kontuzji. A świetną dyspozycję potwierdził spektakularnie w niedzielny wieczór. W wyjazdowym starciu z Celtą Vigo, wygranym 4:2, ustrzelił pierwszego w tym sezonie hat-tricka. Hiszpańskie media biją przed Polakiem głębokie pokłony.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiSalvador Sas PAP

- Vigo zawsze było dla nas trudnym miejscem - przypomniał Robert Lewandowski, cytowany przez madrycki dziennik "As". - Po czwartej bramce graliśmy z większym spokojem. Teraz mamy dwa tygodnie na przerwę, ale po powrocie będziemy grać znacznie lepiej. Flick zapytał mnie, czy potrzebuję odpoczynku, ale powiedziałem mu, że nie. Czułem się dziś świetnie, jestem bardzo szczęśliwy.

Polak dwukrotnie trafił do siatki przed przerwą - w 10. i 37. minucie. Najpierw wykorzystał rzut karny, potem sfinalizował z pięciu metrów centrę Marcusa Rashforda. To był pierwszy dublet RL9 od połowy września. Ale jak się miało okazać, na tym nie poprzestał.

Lewandowski bohaterem weekendu w La Liga. "Widać, jak Barcelona za nim tęskniła"

Po zmianie stron Polak skierował piłkę do siatki głową, ustalając wynik spotkania na 4:2 dla mistrzów Hiszpanii.

"Zwycięstwo Blaugrany ma jedno imię: Robert Lewandowski. Polski napastnik, wracając do podstawowego składu, strzelił trzy gole, udowadniając, że wciąż ma ogromną moc. Teraz widać, jak bardzo Barca tęskniła za nim w niektórych meczach" - pisze "Marca"

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona publikuje wideo. Lewandowski wszystkiemu zaprzecza. Koronny dowód

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    "To była potężna Barca w ataku. Zdecydowana i zabójcza. Taka, jaką Flick pokazał nam w zeszłym sezonie. I taka, która zachwyciła wszystkich, zdobywając trzy trofea" - czytamy w "Mundo Deportivo".

    Kataloński "Sport" komentuje spotkanie w podobnym tonie: "Zabójcza siła Lewandowskiego. Wymarzony powrót do podstawowego składu. Zdobył fenomenalny hat-trick i dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od tego, jak bardzo kwestionowane są jego występy czy wiek, zawsze zdolny jest do wszystkiego".

    Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki po ponad miesiącu przerwy. W dziewięciu ligowych występach zdobył siedem bramek. W klasyfikacji strzelców zrównał się z wiceliderem Julianem Alvarezem. Prowadzi z 13 trafieniami Kylian Mbappe.

    To był 50. mecz Flicka w La Liga. Dzięki wygranej "Blaugrana" wróciła na pozycję wicelidera. Do otwierającego tabelę Realu Madryt traci trzy punkty.

    Zobacz również:

    Virgil van Dijk ponownie znalazł się w Jedenastce Roku FIFPro. Robert Lewandowski może tylko wspominać złote lata 2020 i 2021
    Piłka nożna

    Lewandowski skreślony. Wypada z gry na dobre. Jest ostateczny komunikat

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Rayo Vallecano – Real Madryt 0-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelona z szeroko rozłożonymi ramionami świętuje zdobycie gola podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz fragment trybun stadionu.
      Robert Lewandowski z pierwszym hat-trickiem w tym sezonieLavandeira Jr.PAP
      Piłkarze FC Barcelony w trakcie celebracji na boisku, widoczne dynamiczne emocje po zdobyciu gola, dominują barwy klubowe oraz logo sponsora na koszulkach zawodników.
      Robert Lewandowski wrócił do wyjściowej jedenastki Barcelony i nie tracił czasu na rozpoznanie przeciwnikaLavandeira Jr.PAP
      Piłkarz w koszulce FC Barcelona z uniesionymi ramionami w geście zwycięstwa, w tle drugi zawodnik z numerem pięć na plecach.
      Robert LewandowskiSalvador Sas PAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja