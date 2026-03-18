W Hiszpanii głośno po tym, co zrobił Lewandowski. Tak go nazwali. Jedno słowo

Po pewnej wygranej 5:2 z Sevillą w rozgrywkach LaLiga FC Barcelona przystąpiła do jeszcze ważniejszego starcia. W środę na własnym stadionie podjęła Newcastle w spotkaniu rewanżowym 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1, co oznaczało, że ekipa Hansiego Flicka by marzyć o awansie dalej musiała zwyciężyć.

Niemiecki szkoleniowiec posłał do gry możliwie najmocniejszy skład, a w nim po raz drugi z rzędu znalazł się Robert Lewandowski. Wybór ten był stosunkowo nieoczywisty, bowiem hiszpańskie media w zdecydowanej większości wskazywały, że od pierwszej minuty na murawie zamelduje się Ferran Torres.

Finalnie całe spotkanie po kapitalnym widowisku 7:2 wygrał zespół gospodarzy, dzięki czemu to oni zameldowali się w najlepszej ósemce tych elitarnych zmagań. Na liście strzelców zabrakło jednak naszego zawodnika. Ten na boisku spędził nieco ponad godzinę, a w trakcie tego czasu miał swoje sytuacje. Ostatecznie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W ten sposób pobił historyczny rekord Leo Messiego. Jego występ szybko został oceniony przez hiszpańskie media.

Hiszpanie jasno o Lewandowskim. Druga połowa na plus

Jak czytamy w "Mundo Deportivo" Polak nie był najlepszą wersją siebie. Dopiero druga połowa i strzelenie dwóch goli pozwoliło mu zaliczyć to spotkanie do udanych. Co więcej, to źródło nazwało go "zdemaskowanym". Wszystko ze względu na symboliczne zdjęcie maski po pierwszym trafieniu.

- Zaczął słabo. Jego podania były nieprecyzyjne, a przed przerwą zmarnował świetną sytuację sam na sam. W drugiej połowie, gdy drużyna grała jak szalona, strzelił dwa gole, które uczcił zdjęciem maski, co z pewnością dodało mu pewności siebie - napisano.

Kataloński "Sport" natomiast wystawia "Lewemu" ósemkę. Do tego dodają, że został "uwolniony". Ich zdaniem nasz reprezentant, zdobywając dwa gole otrzymał nagrodę za pracę, jaką wykonał w pierwszej połowie. W końcu wielokrotnie walczył z defensorami rywali bez piłki.

- Dużo pracy Polaka bez piłki i przy przytrzymywaniu środkowych obrońców. Po zmarnowaniu klarownej okazji, znalazł nagrodę w postaci gola, zdobywając dublet w drugiej połowie. Kliniczne uderzenie prawą nogą i strzał głową - czytamy.

Dziennik "Marca" nie szczędziła Polaka po pierwszej połowie i oceniła go zaledwie na "5" w skali dziesięciostopniowej. Druga część spotkania jednak była prawdziwym show w jego wykonaniu, co poskutkowało, jak już wspomnieliśmy dwoma golami. W ten sposób za całe spotkanie otrzymał on bardzo wysoką notę - aż 8,5.

- Polski napastnik odzyskał skuteczność strzelecką po bardzo słabej pierwszej połowie. Zdobył prowadzenie 5:2 po rzucie rożnym. Reprezentant Polski nie strzelił gola od końca lutego. Strzelił też szóstego gola dla Barcelony i swojego drugiego w tym meczu - uzasadniono.

