W Hiszpanii głośno o tym, co zrobiła Lewandowska. Zwracają uwagę na jedno

Anna Lewandowska dopiero po czasie zareagowała na ogłoszenie nowego klubu swojego męża. Podczas gdy wszyscy oczekiwali na wpis pełen ekscytacji i dumy, trenerka fitness postawiła na szczerość i ogłosiła, że jest przerażona nadchodzącymi zmianami w życiu jej i jej rodziny.

"Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - przyznała.

Hiszpanie rozpisują się o Annie Lewandowskiej. Wszystko przez jej wpis

Jak można było się spodziewać, wpis Anny Lewandowskiej wywołał niemałe poruszenie. Wobec szczerej wypowiedzi byłej karateczki obojętnie nie przeszła m.in. Daria Abramowicz, która doceniła to, że małżonka Roberta Lewandowskiego zdecydowała się opowiedzieć, jakie myśli tak naprawdę towarzyszą jej w tej sytuacji.

Na przemyślenia 37-latki błyskawicznie zareagowały również hiszpańskie media. We wszystkich przypadkach dziennikarze zwrócili uwagę na deklarację, którą Lewandowska złożyła nt. ewentualnego powrotu do Barcelony w przyszłości.

"(...) Anna Lewandowska zapowiedziała, że w przyszłości wrócą do Barcelony" - podkreślono w artykule opublikowanym przez hiszpański "Sport". "Emocjonalne pożegnanie Anny Lewandowskiej: "Barcelona jest moim domem, wrócę". Żona polskiego napastnika chciała podziękować miastu i jego mieszkańcom za cały ten czas, w którym żyli podczas pobytu Roberta w Barcelonie" - tak natomiast zaczyna się publikacja Mundo Deportivo.

Robert Lewandowski opuszcza Europę. Kierunek? USA

Robert Lewandowski ostatnie lata spędzić grając w czołowych europejskich zespołach. Po opuszczeniu Polski najpierw błyszczał w Bundeslidze w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a następnie przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zasilił szeregi FC Barcelona.

Teraz napastnik opuści Stary Kontynent i przeniesie się za ocean, gdzie reprezentował będzie barwy Chicago Fire. W klubie z MLS Polak grał będzie - jak dotychczas - z numerem "9" na plecach.

Anna i Robert Lewandowscy Xavier Bonilla/NurPhoto AFP

Robert Lewandowski i jego żona Anna Lewandowska podczas gali Złotej Piłki Franck Fife / AFP AFP

Anna i Robert Lewandowscy AKPA





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport