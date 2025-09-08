W Hiszpanii głośno o tym, co zrobił Lewandowski. Tego nie mógł się spodziewać

Jan Urban na mecz z reprezentacją Finlandii zdecydował się posłać na boisko taką samą jedenastkę, która wybiegła na rywalizację z Holandią. Okazał się to strzał w dziesiątkę, bo Biało-Czerwoni wyglądali jak kolektyw, a automatyzmy pomiędzy poszczególnymi graczami weszły na zdecydowanie wyższy poziom.

Świetny mecz Polaków z Finami. Kibice wreszcie mogli być zadowoleni

Już do przerwy Polacy prowadzili 2:0 po bramkach Matty'ego Casha i Roberta Lewandowskiego. Snajper Barcelony świetnie wykorzystał dogranie od Piotra Zielińskiego, zachował zimną krew i umieścił piłkę w siatce obok rozpaczliwie interweniującego bramkarza Finów.

Tej chłodnej głowy zabrakło mu nieco w drugiej połowie w 54. minucie. Stanął wówczas oko w oko z bramkarzem, jednak posłał uderzenie, z którym tym razem Jesse Joronen sobie poradził. Był bezradny wobec dobitki Jakuba Kamińskiego, która nadeszła po krótkiej chwili.

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W Hiszpanii poruszenie po występie Lewandowskiego. Tak pisali o Polaku

Występ Lewandowskiego, który po spotkaniu wygranym przez Polaków 3:1 nie krył zadowolenia z wyniku, był szeroko komentowany również w Hiszpanii. Tamtejsze media podkreślały, że "Lewy" mimo zmarnowanej okazji był kluczową postacią i poprowadził Biało-Czerwonych do zwycięstwa.

Gol i asysta Lewandowskiego przybliżają Polskę na mundial. Napastnik Barcelony poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w kluczowym meczu przeciwko Finlandii w niedzielę.

"Lewandowski zdobył 86. bramkę w reprezentacji, strzelając gola na 2-0 w doliczonym czasie pierwszej połowy. Polacy kontrolowali przebieg spotkania, z Kamińskim jako wyróżniającym się graczem (gol + asysta) i Lewandowskim skutecznie dopełniającym ofensywę drużyny" - relacjonował z kolei "Diario AS".

Dla 37-latka było to pierwsze trafienie w sezonie 2025/26. W barwach Barcelony jeszcze mu się w tej kampanii ta sztuka nie udała, choć chodził dwukrotnie na boisko jako rezerwowy.

Lewandowski znów jest Lewandowskim

Zwycięstwo nad Finlandią umocniło nas na drugim miejscu w grupie, a statystycy wyliczają, że Polacy mają obecnie aż 90 procent szans na zajęcie go na koniec zmagań w kwalifikacjach.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk AFP

Robert Lewandowski i Jan Urban Dariusz Hermiersz Newspix.pl

Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola Zalewski Andrzej Iwańczuk AFP