Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii głośno o tym, co zrobił Lewandowski. Tego nie mógł się spodziewać

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski w meczu z Finlandią dopisał do swojego konta 86. trafienie w narodowych barwach. W przeciwieństwie do spotkania z Holandią kapitan stanął tym razem na wysokości zadania i wydatnie przyczynił się do niezwykle ważnego zwycięstwa. Mimo to prawdopodobnie nie spodziewał się, że w Hiszpanii tak szeroko komentowany będzie jego występ przeciwko Finom.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiKAMIL WOLNY/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Jan Urban na mecz z reprezentacją Finlandii zdecydował się posłać na boisko taką samą jedenastkę, która wybiegła na rywalizację z Holandią. Okazał się to strzał w dziesiątkę, bo Biało-Czerwoni wyglądali jak kolektyw, a automatyzmy pomiędzy poszczególnymi graczami weszły na zdecydowanie wyższy poziom.

Świetny mecz Polaków z Finami. Kibice wreszcie mogli być zadowoleni

Już do przerwy Polacy prowadzili 2:0 po bramkach Matty'ego Casha i Roberta Lewandowskiego. Snajper Barcelony świetnie wykorzystał dogranie od Piotra Zielińskiego, zachował zimną krew i umieścił piłkę w siatce obok rozpaczliwie interweniującego bramkarza Finów.

Zobacz również:

Mecz reprezentacji Polski z Finlandią
Reprezentacja

Rozgoryczenie w fińskich mediach po bolesnej porażce z Polską. Zwracają uwagę na jedno

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Tej chłodnej głowy zabrakło mu nieco w drugiej połowie w 54. minucie. Stanął wówczas oko w oko z bramkarzem, jednak posłał uderzenie, z którym tym razem Jesse Joronen sobie poradził. Był bezradny wobec dobitki Jakuba Kamińskiego, która nadeszła po krótkiej chwili.

    Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    W Hiszpanii poruszenie po występie Lewandowskiego. Tak pisali o Polaku

    Występ Lewandowskiego, który po spotkaniu wygranym przez Polaków 3:1 nie krył zadowolenia z wyniku, był szeroko komentowany również w Hiszpanii. Tamtejsze media podkreślały, że "Lewy" mimo zmarnowanej okazji był kluczową postacią i poprowadził Biało-Czerwonych do zwycięstwa.

    Gol i asysta Lewandowskiego przybliżają Polskę na mundial. Napastnik Barcelony poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w kluczowym meczu przeciwko Finlandii w niedzielę.
    czytamy w tytule i leadzie "Mundo Deportivo"

    "Lewandowski zdobył 86. bramkę w reprezentacji, strzelając gola na 2-0 w doliczonym czasie pierwszej połowy. Polacy kontrolowali przebieg spotkania, z Kamińskim jako wyróżniającym się graczem (gol + asysta) i Lewandowskim skutecznie dopełniającym ofensywę drużyny" - relacjonował z kolei "Diario AS".

    Dla 37-latka było to pierwsze trafienie w sezonie 2025/26. W barwach Barcelony jeszcze mu się w tej kampanii ta sztuka nie udała, choć chodził dwukrotnie na boisko jako rezerwowy.

    Lewandowski znów jest Lewandowskim
    brzmiał z kolei dumny nagłówek "SPORT-u"

    Zwycięstwo nad Finlandią umocniło nas na drugim miejscu w grupie, a statystycy wyliczają, że Polacy mają obecnie aż 90 procent szans na zajęcie go na koniec zmagań w kwalifikacjach.

    Zobacz również:

    Zbigniew Boniek
    Reprezentacja

    Boniek podsumował grę Polaków, prosto z mostu o Urbanie. Taki jest selekcjoner

    Bartosz Nawrocki
    Bartosz Nawrocki
    Piłkarz ubrany w biało-czerwoną koszulkę z numerem 9 całuje herb na swojej koszulce podczas meczu, wyrażając radość i oddanie drużynie narodowej, w tle nieostre sylwetki innych zawodników i trybuny z kibicami.
    Robert LewandowskiAndrzej IwańczukAFP
    Dwóch mężczyzn ściska sobie dłonie na boisku piłkarskim, jeden w stroju reprezentacji Polski, drugi w ciemnym ubraniu, obok nich stoi trzecia osoba w sportowej odzieży, tło rozmyte z widownią.
    Robert Lewandowski i Jan UrbanDariusz HermierszNewspix.pl
    Trzech polskich piłkarzy w białych koszulkach z czerwonym godłem, klęczy na murawie stadionu i świętuje wspólnie zdobycie gola, uśmiechając się do obiektywu, wokół trybuny pełne kibiców.
    Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola ZalewskiAndrzej IwańczukAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja