Lewandowski skarży się na sędziowanie w La Liga. W hiszpańskich mediach się zagotowało

- La Liga nie chce promować gry ofensywnej. Są sytuacje, w których czasami pozwala się na tyle rzeczy w defensywie, a ja jak zrobię jeden faul, to od razu jest inna interpretacja i najlepiej żółta kartka, żeby nie było problemów. I co ja mogę zrobić? To jest dla mnie dziwne, bo sędziowie powinni wiedzieć, że jest drużyna, która nie chce grać w piłkę, nurkuje, udaje, prowokuje, fauluje - mówił Lewandowski.