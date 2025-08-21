Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Hiszpanii aż huczy. Znów głośno o Lewandowskim. Wszystko dokładnie wyliczyli

Przy okazji swoich kolejnych urodzin, Robert Lewandowski może liczyć na życzenia płynące z różnych stron, ale również na wszelkie zestawienia, wspomnienia i wyliczenia. Tak postanowił do tematu święta "Lewego" podejść kataloński "Sport", który wziął pod lupę wiek Polaka. Hiszpańscy dziennikarze postanowili skupić się na przepaści pomiędzy byłym kapitanem biało-czerwonych i młodymi gwiazdami futbolu.

Po przebiciu 35. roku życia, wielu profesjonalnych piłkarzy zaczyna czuć, że powoli nie nadąża za młodszym pokoleniem i czas zmienić otoczenie na bardziej sprzyjające. Kompletnym tego zaprzeczeniem jest jednak Robert Lewandowski, który mając już 37 lat, nadal jest podstawowym napastnikiem Barcelony i wydaje się, że szybko się to nie zmieni.

Były kapitan reprezentacji Polski niejednokrotnie udowadniał już, że jest tytanem pracy i doskonale wie, jak traktować swoje ciało, aby to pozostawało na najwyższym możliwym poziomie bez względu na upływ lat. Nic więc dziwnego, że w dniu jego urodzin, hiszpańskie media rozprawiają właśnie o "długowieczności" Polaka.

Robert Lewandowski znów na ustach Hiszpanów. Wszystko dokładnie wyliczyli

Kataloński "Sport" już w pierwszych słowach artykułu dedykowanemu Polakowi przypomina, że kiedy ten zaczynał profesjonalną karierę, Lamine Yamal dopiero się urodził.

Benzema czy Cristiano górą w Superpucharze Arabii Saudyjskiej?AP© 2025 Associated Press

- Kiedy wówczas nastolatek Lewandowski rozpoczynał profesjonalną grę w piłkę nożną w lipcu 2007 roku, jego obecny kolega z szatni Barcelony, Lamine Yamal, miał zaledwie dwa tygodnie, Cubarsí i Jofre Torrents skończyli właśnie sześć miesięcy, a młodych piłkarzy, takich jak Toni i Guille Fernández (ur. w lipcu i czerwcu 2008), czy objawienie przedsezonu, Dro, nie było jeszcze na świecie - wylicza German Bona.

"Sport" pochyla się oczywiście również nad tym, że mając 37 lat, Polak nadal jest w stanie walczyć o wszystkie trofea w tak trudnej i wymagającej lidze, jak hiszpańska - będąc pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

Lewandowski robi to w tak konkurencyjnej lidze, jak hiszpańska i w szeregach jej obecnego mistrza, FC Barcelony, gdzie wymagania są wysokie. A jego wyniki pozostawiają krytyków bez słowa
dodał dziennikarz.

Kibice FC Barcelony, jeszcze przed pierwszym występem "Lewego" w nowym sezonie, mogli przekonać się, że 37-latek dalej jest świetnie przygotowany do gry. Krótkie nagranie z treningu "Dumy Katalonii" jasno pokazuje, że Polak swoją szybkością bez problemów pokonuje znacznie młodszego Marcusa Rashforda.

Internauci od razu zwrócili uwagę na fakt, że prawie 40-letni Lewandowski pokazał wypożyczonemu z Manchesteru United Anglikowi, gdzie jego miejsce w szeregu i jak dużo będzie musiał pracować, aby posadzić go na ławce.

