Robert Lewandowski przeniósł się do FC Barcelona w 2022 roku, opuszczając po wielu latach pełnych sukcesów Bayern Monachium . Reprezentant Polski błyskawicznie rozkochał w sobie katalońskich kibiców, początkowo zachwycając swoją formą i z miejsca stając się największą gwiazdą drużyny. W jego cieniu znalazło się wówczas dwóch pozostałych napastników "Dumy Katalonii" - Memphis Depay oraz Pierre-Emerick Aubameyang .

Szybko stało się jasne, że wobec problemów finansowych FC Barcelona nie mogła pozwolić sobie na taki luksus w postaci tercetu uznanych na rynku napastników. Ostatecznie z klubem pożegnał się ostatni z wymienionych, który odszedł do Chelsea. W Anglii kompletnie przepadł, lecz teraz kolejny raz zachwyca formą i skutecznością, co nie uszło uwadze katalońskich mediów.

Robert Lewandowski rozpoczął swój czas w Barcelonie bardzo dobrze, podczas gdy Pierre-Emerick Aubameyang został odrzucony w Chelsea, co wydawało się wskazywać, że decyzja Barcelony była wielkim sukcesem. Stopniowo jednak występy Polaka zaczęły się pogarszać, natomiast Aubameyang zdecydował się na powrót do Ligue 1 - rozgrywek, w których zaczął się wyróżniać. Gabończyk zaoferował się Barcelonie , ale dyrektor sportowy "Blaugrany" wykluczył tę operację

Media: FC Barcelona się pomyliła. Były kolega lepszy od Roberta Lewandowskiego

W tym sezonie Pierre-Emerick Aubameyang jest w Marsylii niekwestionowaną gwiazdą. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zanotował jak dotąd 37 występów (tyle samo co Robert Lewandowski w FC Barcelona ), strzelając przy tym 23 gole i notując osiem asyst.

To stanowi spektakularny bilans w porównaniu z Robertem Lewandowskim, który we wszystkich rozgrywkach strzelił tylko 18 goli, a także notuje znacznie gorsze występy

Napastnik reprezentacji Polski już dzisiaj będzie miał jednak kolejną okazję, by udowodnić swoją wartość. We wtorek o godzinie 21.00 podopieczni trenera Xaviego Hernandeza rozegrają prawdopodobnie kluczowy mecz dla dalszej części sezonu, podejmując w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów ekipę SSC Napoli. W pierwszej - rozegranej we Włoszech - potyczce padł remis 1:1, a jedynego gola dla FC Barcelona strzelił właśnie Robert Lewandowski.