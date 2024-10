W Hiszpanii aż huczy po tym wyborze. Czyste kuriozum, Lewandowski pominięty

"Lewy" strzela znów gole z taką częstotliwością, jak na początku swojej przygody z "Blaugraną". Pewnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga, a do tego wyeliminował ze swojej gry elementy, które mocno drażniły kibiców. Niemiecki szkoleniowiec wymaga od Polaka, by ten przede wszystkim operował na pozycji "dziewiątki" i nie schodził zbyt często do rozegrania. A w ubiegłym sezonie snajper regularnie cofał się głębiej, przez co brakowało go później w przodzie.

Reklama