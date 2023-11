Remisem z Czechami (1:1) reprezentacja Polski zaprzepaściła szansę na bezpośredni awans na Euro 2024 i w marcu raz jeszcze stanie do walki o przepustkę na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Mocno w pozytywny finał sprawy wierzy Michał Probierz. Ale nawet jeśli nie zdoła wywalczyć z kadrą wyjazdu do Niemiec, nie złoży dymisji ze stanowiska selekcjonera "Biało-Czerwonych". Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku.