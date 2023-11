Żona Roberta Lewandowskiego od lat rozwija interesy, których ideą jest promowanie zdrowego stylu życia. W swojej ofercie ma catering dietetyczny, aplikację treningową, suplementy, wegańskie kosmetyki i różne produkty spożywcze. To wszystko składa się na jej ogromny majątek , który - według tygodnika "Wprost" - szacuje się obecnie na 339 milionów złotych .

Tak trochę to było powiedziane pół żartem, pół serio, ale myślę, że kiedyś stanie się tak, że to Robert będzie latał na spotkania z jakimiś biznesmenami i opowiadał o naszych markach. A ja będę miała wtedy bardzo dużą satysfakcję