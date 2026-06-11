W Hiszpanii aż huczy. Gigant zaczął negocjacje z Lewandowskim

Robert Lewandowski ma czego żałować, podobnie jak pozostali jego koledzy z kadry. Biało-Czerwoni mieli udział w mundialu na wyciągnięcie ręki. Pozostawało tylko i aż wygrać, tak jak przed czteroma laty, ze Szwecją w finale baraży.

Tym razem Szwedzi okazali się jednak lepsi. W odróżnieniu od 2022 roku tym razem finał rozegrano na ich terenie, co gospodarze bezwzględnie wykorzystali. Mimo że w ich w składzie brakowało kilku kluczowych piłkarzy pokonali Biało-Czerwonych 3:2 i to Robert Lewandowski oraz jego koledzy z reprezentacji obejrzą mundial w roli kibiców.

Sam Lewandowski z pewnością podczas mistrzostw świata będzie także intensywnie rozważał, w jakim klubie zagra w kolejnym sezonie. Na razie pewne jest jedno - po czterech latach Polak odchodzi z Barcelony. Jego kontrakt z mistrzem Hiszpanii jest ważny tylko do 30 czerwca i nie zostanie przedłużony.

Gdzie zatem "Lewy" będzie kontynuował karierę? Możliwości jest wiele. Ostatnio głośno było o możliwym transferze Polaka do Fenerbahce Stambuł. Jeden z kandydatów na prezesa klubu głośno mówił o tym, że sprowadzi 37-latka jeśli wygra wybory. Ostatecznie musiał jednak uznać wyższość konkurenta i tym samym temat przeprowadzki Lewandowskiego do Turcji ucichł.

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Z kolei na tapet powróciły spekulacje łączące Polaka z Manchesterem United. Brytyjskie media już wcześniej informowały, że działacze "Czerwonych Diabłów" widzieliby u siebie doświadczonego napastnika. Plotki przeszły jednak w konkrety. W czwartek dziennikarze "Mundo Deportivo" poinformowali, że negocjacje między Polakiem a działaczami Manchesteru rozpoczęły się. Szybko obie strony napotkały jednak na przeszkodę.

Okazały się nią zarobki. Według Hiszpanów, działacze klubu z Old Trafford nie są w stanie zapewnić takiej pensji Polakowi, jaką by oczekiwał. "Uznają te oczekiwania za zbyt wygórowane. Dlatego negocjacje szybko zostały ostudzone, a temat pozostaje w niepewności" - podkreślili.

Dodali jednak, że sam profil doświadczonego napastnika bardzo odpowiada włodarzom Manchesteru United, a sam Lewandowski pod względem sportowym z pewnością byłby chętny, żeby spróbować swoich sił w Premier League.





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