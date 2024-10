W Grecji głośno o Lewandowskim. Oskarżają go o... zawarcie paktu z diabłem

Robert Lewandowski tuż przed przerwą w rozgrywkach klubowych dał prawdziwy popis. W meczu z Deportivo Alaves w La Liga dosłownie poprowadził drużynę do zwycięstwa, zaliczając hat-tricka . Z racji tego, że polski napastnik jako jedyny tego popołudnia wpisał się na listę strzelców, FC Barcelona wygrała 3:0 i umocniła się na pozycji lidera w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Klaudia Zwolińska: Robert Lewandowski to ikona polskiego sportu

Robert Lewandowski zawarł pakt z diabłem? Kuriozalny artykuł Greków

"Lewandowski zawarł pakt z... diabłem" - taki tytuł nadano artykułowi o niedzielnym występie kapitana reprezentacji Polski w barwach FC Barcelona. Co ciekawe, sformułowanie to powtórzone zostało w materiale jeszcze kilka razy. Zdaniem dziennikarzy mocno zastanawiające ma być to, że Lewandowski "w wieku 36 lat i po dwóch sezonach, w których pozostawił więcej wątpliwości niż pewności, czy nadal jest w stanie grać na najwyższym poziomie, polski napastnik wygląda na prawdziwie odrodzonego".