Robert Lewandowski długo i usilnie walczył latem o możliwość odejścia z Bayernu Monachium . W końcu dopiął swego i w lipcu oficjalnie został nowym piłkarzem FC Barcelona . Reprezentant Polski z miejsca zapracował na status największej gwiazdy drużyny, notując kapitalne wejście do zespołu. Dzięki wybitnej skuteczności, stał się najlepszym strzelcem "Dumy Katalonii". Jak dotąd w 33 meczach strzelił 25 goli .

Robert Lewandowski błysnął w meczu FC Barcelona - Real Madryt

Ostatnio tygodnie były jednak dla niego trudne. Po mistrzostwach świata w Katarze forma Roberta Lewandowskiego wyraźnie spadła, co przełożyło się też na mniejszą liczbę zdobywanych przez niego bramek. Ba, w wielu spotkaniach Polak miał nawet problemy z najprostszymi elementami piłkarskiego rzemiosła, co nie przystawało do jego wielkiej klasy.