W Bayernie tęsknią za Lewandowskim? Porównują go do gwiazdy. "Byłby tańszy"

Wiem, że Kane jest jednym z najlepszych napastników na świecie, maszyną do strzelania goli z lodowatym wykończeniem. Jest inteligentny, dobrze biega i ma dobrą grę głową, ale to, czy 100 milionów to odpowiednia cena dla prawie 30-latka, jest dyskusyjne. Gdybyś przedłużył kontrakt Lewandowskiego o trzy lata i dał mu podwyżkę, byłoby to tańsze niż suma, którą teraz musisz wydać na Kane'a

~ Lothar Matthaeus dla Sky Sport