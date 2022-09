W Bayernie tęsknią za Lewandowskim? Mocne słowa legendy!

Na starcie sezonu wszystko wydawało się układać idealnie po myśli mistrzów Niemiec. Wygrana na inaugurację z VfL Wolfsburg (2-0), a następnie pogrom na wyjeździe VfL Bochum (7-0) wydawało się wskazywać, że mimo odejścia Roberta Lewandowskiego Bayern wcale nie jest słabszym zespołem.

Szczególnie, że do bramki zaczął trafiać Sadio Mane, który został ściągnięty właśnie po to, by w ofensywie urozmaicić grę Bawarczyków i sprawić, że strata Polaka nie będzie aż tak odczuwalna.

Bayern Monachium traci punkty

Po dwóch ostatnich kolejkach ligowych sytuacja jednak diametralnie się zmieniła, ponieważ Bayern zremisował u siebie z Borussią Monchengladbach (1-1), a w sobotę na wyjeździe z Unionem Berlin (1-1).

Mimo słabych wyników Lothar Matthaeus próbuje bronić zespołu, a także szefostwa Bayernu, które pozwoliło Lewandowskiemu na transfer.

- Jeśli Yann Sommer [bramkarz Borussii - przyp. red.] nie zagrałby tak, jak wtedy, to mecz skończyłby się zwycięstwem Bayernu co najmniej 8-1. Wówczas nikt nie mówiłby o Lewandowskim - podkreśla legenda Bawarczyków.

Matthaeus: Nie da się zastąpić Lewandowskiego

Matthaeus wpisuje się w retorykę ekspertów, którzy twierdzą, że Bayern bez Lewandowskiego może być mniej przewidywalny, ponieważ obowiązek zdobywania bramek rozłoży się na większą liczbę zawodników.

- Masz teraz inne opcje i grasz inny rodzaj futbolu. Nie masz już kogoś, kto jest stale w polu karnym, ale innych, którzy strzelają i wbiegają w pole karne. Oczywiście, nie da się zastąpić kogoś takiego jak Lewandowski. Nie ma nikogo lepszego - przyznaje jednak Matthaeus i dodaje, że jedynym graczem, który byłby w stanie dorównać polskiemu napastnikowi jest Harry Kane. Anglik na razie ma jednak ważny kontrakt z Tottenhamem i jeśli go nie przedłuży, to Bayern spróbuje pozyskać go w najbliższych oknach transferowych.

Po czterech kolejkach Bayern zajmuje trzecie miejsce w Bundeslidze i traci punkt do liderującego S.C. Freiburg.

