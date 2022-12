W "Barcy" zapadła ważna decyzja! "Lewy" musi czekać, zespół wybrał jego kolegę

FC Barcelona przygotowuje się już na pełnych obrotach do wznowienia rywalizacji w Primera Division - już 31 stycznia "Blaugrana" zagra bowiem w prestiżowych derbach miasta z Espanyolem. Co jednak szczególnie ważne, na nieco ponad dobę przed spotkaniem okazało się, że będzie mógł w nim wziąć udział Robert Lewandowski, czyli czołowy strzelec FCB .

Nałożona na Polaka kara związana z jego faulem i zachowaniem przy zejściu do szatni w potyczce z Osasuną została zawieszona, więc przynajmniej na razie "Lewy" będzie do dyspozycji klubu, który usilnie walczy o powrót na mistrzowski tron w tym sezonie.

FC Barcelona z nowym wicekapitanem. Nie będzie to Robert Lewandowski

To jednak nie wszystko, bo w piątek została ogłoszona również inna decyzja pośrednio związana z " RL9 ". Podczas konferencji prasowej przed starciem z "Papużkami" szkoleniowiec " Dumy Katalonii ", Xavi Hernandez, podał bowiem nazwisko nowego wicekapitana drużyny.

Choć Lewandowski był jednym z kandydatów do przejęcia opaski, to koniec końców otrzymał ją Niemiec Marc-Andre ter Stegen, bez wątpienia jeden z kluczowych zawodników "Barcy". "To najlepsza decyzja, oparta na doświadczeniu i stażu pracy" - orzekł Xavi, cytowany przez "Mundo Deportivo".