W Barcelonie zapadła decyzja. Realizują plan, to będzie koniec Lewandowskiego

FC Barcelona od kilku lat znajduje się w finansowym kryzysie, ale mimo to Joan Laporta już teraz pracuje nad planem, który zakłada sprowadzenie do klubu pewnej wielkiej gwiazdy . Ten transfer od dawna znajduje się w sferze marzeń prezydenta "Dumy Katalonii".

W tym momencie być może trudno w to uwierzyć, ale David Bernabeu z dziennika "Sport" informuje, że chodzi o... Erlinga Haalanda . Joan Laporta bardzo chciałby sprowadzić tego piłkarza w 2025 lub 2026 roku.

Wielki plan Barcelony. Laporta już wie, kim chce zastąpić Lewandowskiego

W tym momencie Erling Haaland jest jedną z największych gwiazd Premier League i walczy o kolejną z rzędu koronę króla strzelców oraz mistrzostwo tej ligi. W przeszłości Norweg powiedział jednak, że w swojej karierze chciałby spróbować swoich sił w kilku krajach - do tej pory sprawdzał się w Austrii, Niemczech oraz Anglii . Kto wie - być może Hiszpania jest następnym przystankiem na jego liście.

Joan Laporta chce stać się prezydentem, który da klubowi nie tylko nowy stadion, którego otwarcie zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Działacz "Dumy Katalonii" chciałby powtórzyć to, co zrobił w 2022 roku z Robertem Lewandowskim, czyli sprowadzić do Barcy gwiazdę światowego formatu.