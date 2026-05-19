Uroczyste pożegnanie Roberta Lewandowskiego z jednym z najbardziej medialnych klubów świata nastąpiło w niedzielę. Polski napastnik stał się legendą FC Barcelona - klubu, który jest kojarzony pod każdą szerokością geograficzną. Dzieki temu nasz piłkarz jeszcze bardziej rozwinął swoją globalną sławę, pracując na chwałę "Blaugrany" przez cztery lata.

Robert Lewandowski zostawia Barcelonie bonus. "W końcu"

Nie wiemy jeszcze, gdzie po zakończeniu tego sezonu odejdzie supersnajper. Najwięcej wskazuje na to, że akceptując upływający czas, zwiąże się z rozgrywkami, gdzie intensywność będzie już nieco niższa. Zwłaszcza, że nie zamierza żegnać się z kadrą, z którą - wszystko na to wskazuje - chciałby spróbować powalczyć o awans na mistrzostwa Europy, a następnie spiąć klamrą ten wielki rozdział w 2028 roku. Inni zwracają uwagę, że gdyby padła niesamowita oferta z cyklu "last minute", również pozostania Polaka w jakimś zespole z top ligi nie można odrzucić. Przykład Wojciecha Szczęsnego, który już zaczynał emeryturę, gdy odezwała się Barcelona, jest tutaj bardzo wymowny.

Gdy "Lewy" przychodził do Barcelony, tak wielki klub z gigantycznymi trudnościami wiązał koniec z końcem. Forma sportowa zespołu wyglądała na zesprzęgloną z tym, co miało miejsce w finansach klubu. A te były w opłakanym stanie. Tym trwalszy pomnik Polak zbudował w Barcelonie, bo zaryzykował wszystko to, co miał już wypracowane w Bayernie Monachium.

Okazuje się jednak, że również z chwilą odejścia zostawi po sobie wielki prezent, który dla władz klubu, z prezydentem Joanem Laportą, będzie nieprzeceniony. Informacje przynosi doświadczony dziennikarz sportowy Alfredo Martinez, komentator piłkarski w radiu Onda Cero.

Laureat nagrody National Radio Academy, który relacjonował siedem mistrzostw świata i osiem mistrzostw Europy ustalił, że zejście z kosztów za utrzymanie Polaka wprowadza klub do "raju" pod hasłem Finansowe Fair Play UEFA. Co to konkretnie znaczy?

- Z odejściem Lewandowskiego i oszczędnościami na jego pensji, wzrostem sponsoringu w tym sezonie oraz sprzedażą lóż, Barcelona osiągnie normę 1:1 Fair Play tego lata - przekazał na portalu X.

Musiało minąć wiele sezonów, aż Barcelona na powrót spełnia te wymogi. Bodaj po raz ostatni najmniejszych problemów nie miała w sezonie 2018/19. Wszystko, co najgorsze, rozpoczęło się wraz z wybuchem pandemii.

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r.

