W Barcelonie wrze. Komunikat na dobę przed meczem. Szczęsny już wie

Sobotnie spotkanie Espanyol - FC Barcelona będzie meczem podwyższonego ryzyka. Już w poprzednich latach w derbach Katalonii bywało niezwykle gorąco. Tak jak w 2023 roku, gdy mistrzowską fetę Barcy na obiekcie rywala przerwali fani "Papużek", wbiegając na murawę, a Robert Lewandowski i spółka musieli salwować się ucieczką.

Tym razem gospodarze znów spodziewają się gorącej atmosfery. A wszystko przez postać Joana Garcii, który przez swój transfer do FC Barcelona stał się dla wielu kibiców Espanyolu wrogiem publicznym numer jeden.

Były klub hiszpańskiego golkipera już szykuje się na najgorsze, dlatego jego władze wdrożyły dodatkowe zabezpieczenia, montując na trybunach znajdujących się bezpośrednio za bramkami siatki, mające zatrzymać przedmioty, które mogłyby zostać rzucone w stronę 24-latka.

Espanyol - FC Barcelona. Hansi Flick wprost o Joanie Garcii

Zamieszanie, które rozgorzało wokół Joana Garcii stało się jednym z tematów piątkowej konferencji Hansiego Flicka, podczas której niemiecki szkoleniowiec wyraził głęboką nadzieję w bezproblemowy przebieg sportowej rywalizacji na murawie.

Jestem dobrej myśli. Wszyscy jesteśmy ludźmi, musimy żyć razem. Musimy się wzajemnie szanować, co jest najważniejsze w piłce nożnej. Myślę, że musimy być po tej samej stronie

Następnie 60-latek wypowiedział się wprost na temat Joana Garcii, komplementując go przed derbowym pojedynkiem.

- Nie widzę żadnych różnic w jego postawie w porównaniu z ostatnimi kilkoma tygodniami. To będzie ważny mecz. (...) Jest pewny siebie i wierzy w swoje mocne strony oraz jakość i to właśnie chce pokazać jutro - zadeklarował Niemiec.

I wysyłając jasną wiadomość do Wojciecha Szczęsnego i pozostałych bramkarzy co do ich ewentualnych występów między słupkami, dodał:

Moim zdaniem jest zawsze skoncentrowany. Rozegrał fantastyczne pół roku, pokazując, że jego decyzja była słuszna. Gra na najwyższym poziomie i jest naszym numerem jeden. Nie mam żadnych zastrzeżeń

