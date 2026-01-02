Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Barcelonie wrze. Komunikat na dobę przed meczem. Szczęsny już wie

Już w sobotę FC Barcelona rozegra swój pierwszy mecz w 2026 roku i od razu będzie to spotkanie hitowe. Podopieczni Hansiego Flicka powalczą bowiem z Espanyolem o prym w stolicy Katalonii w derbach. Derbach, wokół których już wrze. Ma tego świadomość niemiecki szkoleniowiec, który na dobę przed spotkaniem nadał oficjalny komunikat, dotyczący wprost Wojciecha Szczęsnego.

Po lewej stronie bramkarz w stroju sportowym Barcelony w trakcie rozgrzewki lub meczu, ubrany w rękawice, z wyrazem skupienia na twarzy, po prawej stronie starszy mężczyzna w szarej bluzie sportowej, patrzący w bok na tle niebiesko-fioletowej ściany.
Wojciech Szczęsny i trener FC Barcelona Hasni FlickGrzegorz Wajda/REPORTER / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East NewsEast News

Sobotnie spotkanie Espanyol - FC Barcelona będzie meczem podwyższonego ryzyka. Już w poprzednich latach w derbach Katalonii bywało niezwykle gorąco. Tak jak w 2023 roku, gdy mistrzowską fetę Barcy na obiekcie rywala przerwali fani "Papużek", wbiegając na murawę, a Robert Lewandowski i spółka musieli salwować się ucieczką.

Tym razem gospodarze znów spodziewają się gorącej atmosfery. A wszystko przez postać Joana Garcii, który przez swój transfer do FC Barcelona stał się dla wielu kibiców Espanyolu wrogiem publicznym numer jeden.

    Były klub hiszpańskiego golkipera już szykuje się na najgorsze, dlatego jego władze wdrożyły dodatkowe zabezpieczenia, montując na trybunach znajdujących się bezpośrednio za bramkami siatki, mające zatrzymać przedmioty, które mogłyby zostać rzucone w stronę 24-latka.

    Espanyol - FC Barcelona. Hansi Flick wprost o Joanie Garcii

    Zamieszanie, które rozgorzało wokół Joana Garcii stało się jednym z tematów piątkowej konferencji Hansiego Flicka, podczas której niemiecki szkoleniowiec wyraził głęboką nadzieję w bezproblemowy przebieg sportowej rywalizacji na murawie.

    Jestem dobrej myśli. Wszyscy jesteśmy ludźmi, musimy żyć razem. Musimy się wzajemnie szanować, co jest najważniejsze w piłce nożnej. Myślę, że musimy być po tej samej stronie
    stwierdził Hansi Flick

    Następnie 60-latek wypowiedział się wprost na temat Joana Garcii, komplementując go przed derbowym pojedynkiem.

    - Nie widzę żadnych różnic w jego postawie w porównaniu z ostatnimi kilkoma tygodniami. To będzie ważny mecz. (...) Jest pewny siebie i wierzy w swoje mocne strony oraz jakość i to właśnie chce pokazać jutro - zadeklarował Niemiec.

    I wysyłając jasną wiadomość do Wojciecha Szczęsnego i pozostałych bramkarzy co do ich ewentualnych występów między słupkami, dodał:

    Moim zdaniem jest zawsze skoncentrowany. Rozegrał fantastyczne pół roku, pokazując, że jego decyzja była słuszna. Gra na najwyższym poziomie i jest naszym numerem jeden. Nie mam żadnych zastrzeżeń

    Wojciech Szczęsny
    Wojciech SzczęsnyAFP
    Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z rękawicami bramkarskimi, stojących na stadionie podczas treningu lub rozgrzewki
    Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

