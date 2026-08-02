W Barcelonie nie zapomnieli o Lewandowskim. Polak znów na ustach Katalończyków
Dwa pierwsze słabe mecze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie odchodzą w zapomnienie. Polak przełamał się w wielkim stylu, kompletując dublet w meczu przeciwko Charlotte i dając swojej drużynie zwycięstwo. W katalońskich mediach nie zapominają o Polaku, który przez cztery sezony był gwiazdą FC Barcelona. Sukces reprezentanta Polski nie przeszedł tam bez echa.
- Gwiazdorski debiut Lewandowskiego w Chicago: dublet i odwrócenie losów meczu - takim tytułem sukces Lewandowskiego w pierwszym spotkaniu na swoim nowym stadionie ogłasza Mundo Deportivo.
- Lewandowski już robi różnicę: "Dla mnie to zupełnie inny świat" - a tak prezentuje się tytuł katalońskiego Sportu.
Największe sportowe redakcje mające swoje siedziby w Barcelonie nie zapominają o polskim napastniku, który w ciągu czterech lat (2022-2026) stał się legendą Dumy Katalonii.
- Polak Robert Lewandowski zaliczył znakomity debiut przed własną publicznością, zdobywając dwie bramki w wygranym przez Chicago Fire meczu z Charlotte 2:1. Była to kolejka MLS, w której Francuz Antoine Griezmann nie zdołał wpisać się na listę strzelców podczas porażki Orlando z New York Red Bulls 2:3 - opisuje Mundo Deportivo.
Założył "9" w Barcelonie i już strzelił. Piorunujący początek nowego snajpera
Dwa pierwsze mecze, w których Lewandowski nie zdobył gola, a Chicago Fire przegrywało, odeszły już w zapomnienie. Teraz obserwujemy wielki powrót Roberta Lewandowskiego po przerwie wakacyjnej.
W Barcelonie odnotowują znakomity występ Lewandowskiego. Nie zapominają o polskiej legendzie
W pierwszym meczu to właśnie Antoine Griezmann był bohaterem swojej drużyny. Teraz Robert Lewandowski zebrał wszystkie laury.
- Po zakończeniu tego lata swojej przygody w Barçy i rozpoczęciu nowej przygody w MLS w barwach Chicago Fire, Robert Lewandowski już zaczyna odciskać swoje piętno w Stanach Zjednoczonych. W sobotę polski napastnik strzelił dwa gole w swoim debiucie przed kibicami na stadionie Soldier Field i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad Charlotte (2-1), potwierdzając, że jego adaptacja przebiega pomyślnie - opisuje Marc Gazquez - dziennikarz Sportu.
Obserwując wyczyny Roberta Lewandowskiego, w Barcelonie mogą czuć aktualnie wyjątkowo mocną nostalgię. Po odejściu Polaka Duma Katalonii nadal nie sprowadziła jego następcy i wydaje się, że w sierpniu również może mieć z tym bardzo duży problem.
Sprowadzenie nowego napastnika jest teraz priorytetem Barcelony. Kto wie, czy w tym momencie niektórym osobom w klubie przez głowę nie przechodzi myśl, że przedłużenie umowy z Polakiem nie byłoby lepszym rozwiązaniem niż rozstanie.
Możliwe, że z klubem z Camp Nou pożegna się również Ferran Torres, który rzekomo czuje się niedoceniany przez Barcelonę. Wówczas Duma Katalonii pozostała by bez typowego napastnika.