- Gwiazdorski debiut Lewandowskiego w Chicago: dublet i odwrócenie losów meczu - takim tytułem sukces Lewandowskiego w pierwszym spotkaniu na swoim nowym stadionie ogłasza Mundo Deportivo.

- Lewandowski już robi różnicę: "Dla mnie to zupełnie inny świat" - a tak prezentuje się tytuł katalońskiego Sportu.

Największe sportowe redakcje mające swoje siedziby w Barcelonie nie zapominają o polskim napastniku, który w ciągu czterech lat (2022-2026) stał się legendą Dumy Katalonii.

- Polak Robert Lewandowski zaliczył znakomity debiut przed własną publicznością, zdobywając dwie bramki w wygranym przez Chicago Fire meczu z Charlotte 2:1. Była to kolejka MLS, w której Francuz Antoine Griezmann nie zdołał wpisać się na listę strzelców podczas porażki Orlando z New York Red Bulls 2:3 - opisuje Mundo Deportivo.

Założył "9" w Barcelonie i już strzelił. Piorunujący początek nowego snajpera

Dwa pierwsze mecze, w których Lewandowski nie zdobył gola, a Chicago Fire przegrywało, odeszły już w zapomnienie. Teraz obserwujemy wielki powrót Roberta Lewandowskiego po przerwie wakacyjnej.

W Barcelonie odnotowują znakomity występ Lewandowskiego. Nie zapominają o polskiej legendzie

W pierwszym meczu to właśnie Antoine Griezmann był bohaterem swojej drużyny. Teraz Robert Lewandowski zebrał wszystkie laury.

- Po zakończeniu tego lata swojej przygody w Barçy i rozpoczęciu nowej przygody w MLS w barwach Chicago Fire, Robert Lewandowski już zaczyna odciskać swoje piętno w Stanach Zjednoczonych. W sobotę polski napastnik strzelił dwa gole w swoim debiucie przed kibicami na stadionie Soldier Field i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad Charlotte (2-1), potwierdzając, że jego adaptacja przebiega pomyślnie - opisuje Marc Gazquez - dziennikarz Sportu.

Obserwując wyczyny Roberta Lewandowskiego, w Barcelonie mogą czuć aktualnie wyjątkowo mocną nostalgię. Po odejściu Polaka Duma Katalonii nadal nie sprowadziła jego następcy i wydaje się, że w sierpniu również może mieć z tym bardzo duży problem.

Sprowadzenie nowego napastnika jest teraz priorytetem Barcelony. Kto wie, czy w tym momencie niektórym osobom w klubie przez głowę nie przechodzi myśl, że przedłużenie umowy z Polakiem nie byłoby lepszym rozwiązaniem niż rozstanie.

Możliwe, że z klubem z Camp Nou pożegna się również Ferran Torres, który rzekomo czuje się niedoceniany przez Barcelonę. Wówczas Duma Katalonii pozostała by bez typowego napastnika.

Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News





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