W Barcelonie nie zapomnieli o Lewandowskim. Polak znów na ustach Katalończyków

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Dwa pierwsze słabe mecze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie odchodzą w zapomnienie. Polak przełamał się w wielkim stylu, kompletując dublet w meczu przeciwko Charlotte i dając swojej drużynie zwycięstwo. W katalońskich mediach nie zapominają o Polaku, który przez cztery sezony był gwiazdą FC Barcelona. Sukces reprezentanta Polski nie przeszedł tam bez echa.

Robert Lewandowski w FC Barcelona i Chicago Fire
Robert Lewandowski w FC Barcelona i Chicago Fire Ivan Terron/Europa Press / Harry Figiel/ISI Photos/ISI Photos via Getty ImagesGetty Images

- Gwiazdorski debiut Lewandowskiego w Chicago: dublet i odwrócenie losów meczu - takim tytułem sukces Lewandowskiego w pierwszym spotkaniu na swoim nowym stadionie ogłasza Mundo Deportivo.

- Lewandowski już robi różnicę: "Dla mnie to zupełnie inny świat" - a tak prezentuje się tytuł katalońskiego Sportu.

Największe sportowe redakcje mające swoje siedziby w Barcelonie nie zapominają o polskim napastniku, który w ciągu czterech lat (2022-2026) stał się legendą Dumy Katalonii.

- Polak Robert Lewandowski zaliczył znakomity debiut przed własną publicznością, zdobywając dwie bramki w wygranym przez Chicago Fire meczu z Charlotte 2:1. Była to kolejka MLS, w której Francuz Antoine Griezmann nie zdołał wpisać się na listę strzelców podczas porażki Orlando z New York Red Bulls 2:3 - opisuje Mundo Deportivo.

Założył "9" w Barcelonie i już strzelił. Piorunujący początek nowego snajpera

Dwa pierwsze mecze, w których Lewandowski nie zdobył gola, a Chicago Fire przegrywało, odeszły już w zapomnienie. Teraz obserwujemy wielki powrót Roberta Lewandowskiego po przerwie wakacyjnej.

W Barcelonie odnotowują znakomity występ Lewandowskiego. Nie zapominają o polskiej legendzie

W pierwszym meczu to właśnie Antoine Griezmann był bohaterem swojej drużyny. Teraz Robert Lewandowski zebrał wszystkie laury.

- Po zakończeniu tego lata swojej przygody w Barçy i rozpoczęciu nowej przygody w MLS w barwach Chicago Fire, Robert Lewandowski już zaczyna odciskać swoje piętno w Stanach Zjednoczonych. W sobotę polski napastnik strzelił dwa gole w swoim debiucie przed kibicami na stadionie Soldier Field i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad Charlotte (2-1), potwierdzając, że jego adaptacja przebiega pomyślnie - opisuje Marc Gazquez - dziennikarz Sportu.

Obserwując wyczyny Roberta Lewandowskiego, w Barcelonie mogą czuć aktualnie wyjątkowo mocną nostalgię. Po odejściu Polaka Duma Katalonii nadal nie sprowadziła jego następcy i wydaje się, że w sierpniu również może mieć z tym bardzo duży problem.

Sprowadzenie nowego napastnika jest teraz priorytetem Barcelony. Kto wie, czy w tym momencie niektórym osobom w klubie przez głowę nie przechodzi myśl, że przedłużenie umowy z Polakiem nie byłoby lepszym rozwiązaniem niż rozstanie.

Możliwe, że z klubem z Camp Nou pożegna się również Ferran Torres, który rzekomo czuje się niedoceniany przez Barcelonę. Wówczas Duma Katalonii pozostała by bez typowego napastnika.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z białymi detalami i emblematem na piersi stoi na tle rozmytego stadionu, patrząc wprost z lekkim uśmiechem.
Robert LewandowskiOmar VegaGetty Images
Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana stoi z szeroko rozłożonymi ramionami na stadionie, prezentując zdeterminowaną postawę.
Robert LewandowskiGrzegorz WajdaEast News


Liga Narodów. Najlepsze akcje Polaków w meczu ze Słowenią. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja