W Barcelonie już wiedzą, wielki powrót stał się faktem. "Stary znajomy" Lewandowskiego znów w klubie

FC Barcelona latem wzmocniła swoje szeregi trzema zawodnikami - w ramach wypożyczenia do drużyny trafił Marcus Rashford, natomiast definitywne umowy podpisali Joan Garcia oraz Roony Bardghji.

Okienko w Primera Division został zamknięte wraz z początkiem miesiąca, lecz "Blaugrana" zdołała dopiąć jeszcze jeden "transfer" - natomiast już dotyczący sztabu szkoleniowego. Kolejny dowód w tej sprawie poznaliśmy w poniedziałek.

Thiago Alcantara pojawił się w Barcelonie. Wielki powrót staje się faktem

Jak bowiem informuje Fernando Polo, dziennikarz "Mundo Deportivo", 8 września w ośrodku treningowym "Barcy", Ciutat Esportiva Joan Gamper, stawił się Thiago Alcantara, który ma zostać asystentem Hansiego Flicka - ponownie, bo obaj panowie współpracowali już przez krótki czas w FCB w ubiegłym roku.

34-latek nie prowadził jeszcze zajęć z piłkarzami, lecz wziął udział w bliżej niesprecyzowanym spotkaniu, być może dotyczącym formalności związanych z jego zatrudnieniem. "Nie ma wątpliwości co do jego umiejętności i znajomości stylu Barcelony oraz metod pracy obecnego trenera. Co więcej, Thiago mówi po niemiecku i zawsze miał bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, więc wszystko to będzie bardzo przydatne we wspieraniu pracy Hansiego Flicka" - twierdzi Polo.

Obaj panowie znają się jeszcze z czasów ich obecności w Bayernie Monachium, co czyni naturalnie też Thiago postacią doskonale znaną Robertowi Lewandowskiemu, który barw "Die Roten" bronił w latach 2014-2022.

FC Barcelona już niebawem zmierzy się z Valencią

"Duma Katalonii" swój kolejny mecz ligowy rozegra dokładnie 14 września, tym razem mierząc się z Valencią. "Los Ches" ostatnio pokonali 3:0 Getafe i bez dwóch zdań będą chcieli pójść za ciosem...

