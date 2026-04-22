W Barcelonie już świętują, Lewandowski "nagrodzony". Sceny w korytarzu
Nadchodzi ważne święto katalońskie. W Barcelonie celebracja niejako zaczęło się dzień wcześniej, już w środę. Było to widać w korytarzu prowadzącym do szatni na Camp Nou. Piłkarze "Blaugrany" oraz Hansi Flick dostali róże, co uwieczniono na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych. Wszystko ma swoje wytłumaczenie.
23 kwietnia w Katalonii, Aragonii i na Balearach obchodzi się dzień świętego Jerzego (w rocznicę jego śmierci). Jest on patronem pierwszego z wymienionych regionów, więc siłą rzeczy największa celebracja ma miejsce właśnie tam. FC Barcelona wykorzystała fakt, że dzień wcześniej gra na Spotify Camp Nou mecz ligowy z Celtą Vigo i postanowiła nawiązać do święta.
Każdy z przechodzących do szatni zawodników oraz Hansi Flick dostali po róży. Dlaczego? Głównym zwyczajem 23.04 w Barcelonie jest wymiana właśnie tymi kwiatami oraz książkami między zakochanymi, bliskimi i współpracownikami.
Uśmiechy przed FC Barcelona - Celta Vigo. W korytarzach stadionu rozdano róże
W rolę rozdającego wpisała się klubowa maskotka.
Jak czytamy, róże kojarzą się z tym dniem już od czasów średniowiecza. Z kolei obdarowywanie się książkami to nowsza tradycja katalońska, której początki sięgają 1923 roku.