W Barcelonie już świętują, Lewandowski "nagrodzony". Sceny w korytarzu

23 kwietnia w Katalonii, Aragonii i na Balearach obchodzi się dzień świętego Jerzego (w rocznicę jego śmierci). Jest on patronem pierwszego z wymienionych regionów, więc siłą rzeczy największa celebracja ma miejsce właśnie tam. FC Barcelona wykorzystała fakt, że dzień wcześniej gra na Spotify Camp Nou mecz ligowy z Celtą Vigo i postanowiła nawiązać do święta.

Każdy z przechodzących do szatni zawodników oraz Hansi Flick dostali po róży. Dlaczego? Głównym zwyczajem 23.04 w Barcelonie jest wymiana właśnie tymi kwiatami oraz książkami między zakochanymi, bliskimi i współpracownikami.

Uśmiechy przed FC Barcelona - Celta Vigo. W korytarzach stadionu rozdano róże

W rolę rozdającego wpisała się klubowa maskotka.

Filmik można zobaczyć poniżej.

Jak czytamy, róże kojarzą się z tym dniem już od czasów średniowiecza. Z kolei obdarowywanie się książkami to nowsza tradycja katalońska, której początki sięgają 1923 roku.

