W Barcelonie już chcą powrotu Lewandowskiego? Buntują się kibice

Niezbyt długo przyszło czekać kibicom Chicago Fire na pierwsze gole Roberta Lewandowskiego. Polak zdobył dwie bramki w meczu z Charlotte FC, dzięki czemu jego nowy zespół wygrał 2:1.

To było bardzo ważne zwycięstwo. Nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny. Szczególnie po dwóch meczach, w których nie udało się wygrać

"Dla mnie to jest inny świat i nie chodzi tu tylko o to, że jestem w Stanach Zjednoczonych, ale też dlatego, że jestem poza Europą. Ale muszę powiedzieć, że cieszę się z moich nowych kolegów, którzy są bardzo otwarci, możemy razem dobrze grać i cieszę się każdym dniem w Chicago" - zapewnił.

U "Lewego" radość, lecz zgoła inne nastroje zdają się panować w Barcelonie. Gole polskiego napastnika nie przechodzą tam bez echa, a kibice najwyraźniej już zaczynają tęsknić za Robertem.

Kibice Barcelony reaguję na dwa gole Lewandowskiego w Chicago Fire

Na platformie X roi się od komentarzy od kibiców Barcelony, którzy podają w wątpliwość zasadność rozstania z Robertem Lewandowskim. Udostępniają nagrania z jego golami dla Chicago Fire i żałują, że "Lewy" nie pomoże już "Dumie Katalonii".

"Barcelona zrobiła najgorszy błąd, pozwalając Lewemu odejść. Fakt nie opinia", "Chyba już za nim tęsknicie, kibice Barcelony?", "Barcelona powinna była przedłużyć z nim kontrakt", "Chicago skorzystało z okazji, a kibice Barcy pozwolili mu umknąć", "Dlaczego on wygląda na boisku tak, jakbyśmy wypuścili go w jego prime?" - czytamy w komentarzach.

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Problemy w Barcelonie po pożegnaniu z Lewandowskim. Pomoże 18-latek?

Kibice zauważają, że od odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony klub zmaga się z problemem na pozycji środkowego napastnika. Mają Ferrana Torresa, ale na tym w zasadzie się kończy.

Co więcej, spekuluje się, że Hiszpan może opuścić drużynę. Zainteresowani jego pozyskaniem mają być włodarze PSG, choć nic oficjalnie jeszcze nie wiadomo.

"Jak dotąd Barca nie otrzymała żadnych sygnałów ze strony PSG, nie ma też zbyt wielu wieści na temat samego zawodnika i jego otoczenia" - opisuje kataloński Sport.

"O wszystkich pogłoskach klub dowiadywał się z mediów, choć obecnie ma już pewność, że na stole leżą poważne oferty. Teraz ruch należy do samego Ferrana - to on musi jasno określić, czy chce zostać, czy też odejść. Klub wykonał już swoje zadanie, wyraźnie deklarując chęć zatrzymania piłkarza" - dodano.

Katalończycy mieli poczynić próby pozyskania Juliana Alvareza, lecz na razie bez wymiernych skutków.

W obliczu trudnej sytuacji mówi się, że szansę od Hansiego Flicka mógłby otrzymać 18-letni Hamza Abdelkarim. Egipcjanin nie ukrywa, że chciałby przebić się do pierwszej drużyny. W ostatnim sparingu z Birmingham City zdobył dwie bramki w 60 minut, wysyłając jasny sygnał, że ambicje i możliwości ma duże.





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