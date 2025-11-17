W Barcelonie chcą przedłużenia kontraktu z Lewandowskim. Jest werdykt, przytłaczające dane

Robert Lewandowski stracił drugą połowę października ze względu na kontuzję mięśnia, której nabawił się podczas minionego zgrupowania reprezentacji Polski. Wydawało się, że przerwa napastnika będzie trwała dłużej, ale na boisku pojawił się ponownie 2 listopada, kiedy to zagrał szesnaście minut przeciwko Elche, a tydzień później wybiegł w pierwszym składzie na rywalizację z Celtą Vigo. W tym drugim spotkaniu zdobył hattricka i znów znalazł się na pierwszych stronach gazet w Hiszpanii.

Po świetnym występie w La Liga ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca przyszłości Lewandowskiego w FC Barcelona. Kapitan reprezentacji Polski ma obowiązujący kontrakt z Blaugraną tylko do końca czerwca przyszłego roku. Głosy płynące z Półwyspu Iberyjskiego mówią o tym, że w klubie miała zapaść decyzja o braku przedłużenia umowy i tym samym Lewandowski musiałby szukać sobie nowego klubu.

Kibice wprost o Lewandowskim. Chcą, żeby Barcelona przedłużyła z nim kontrakt

Wciąż są to jednak nieoficjalne informacje i w wypowiedziach przedstawicieli Barcelony nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie, a najczęściej można usłyszeć, że nic nie jest przesądzone. Jednak gdyby Lewandowskiemu udało się podtrzymać obecną formę, włodarze Dumy Katalonii mieliby w najbliższym czasie twardy orzech do zgryzienia, bo wciąż nie jest jasne, czy klub będzie mógł wydawać miliony na nowych zawodników w kolejnym okienku transferowym.

Wątpliwości co do przyszłości Lewandowskiego nie mają natomiast kibice, a konkretnie czytelnicy "Marki". Dziennik opublikował artykuł podsumowujący strzeleckie popisy Polaka i zauważył, że zdobywa bramki średnio co 64 minuty i jest to wynik w Europie gorszy jedynie od Harry'ego Kane'a. Co jednak ciekawe, autor tekstu umieścił w artykule sondę z pytaniem, czy należy przedłużyć umowę z Lewandowskim.

Do niedzielnego wieczora głos oddało blisko 12 tysięcy czytelników, a aż 7,4 tys., czyli 62 proc. opowiedziało się za przedłużeniem współpracy z napastnikiem na co najmniej rok. 13 proc. chce, aby nowa umowa obowiązywała aż dwa lata. Kibice w Barcelonie wyrazili się więc w tej kwestii jasno i chcą pozostania Polaka. Na "nie" było 25 proc. głosujących w sondzie.

