Vitor Roque zdradził co myśli o Lewandowskim. Wielkie słowa

18-letni napastnik został kupiony przez Barcelonę z Athletico Paranaense za 30 mln euro (kolejne 30 mln w bonusach). Do hiszpańskiej drużyny miałby dołączyć przed sezonem 2024/2025, ale jest też szansa, że stanie się to już na początku roku. Sam piłkarz podchodzi do tego spokojnie.