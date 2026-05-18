Usłyszał, że Lewandowski to "legenda Barcelony". Nie wytrzymał. Ostry sprzeciw

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. W niedzielę nasz rodak rozegrał ostatni mecz na legendarnym Camp Nou. Gospodarze pokonali Real Betis 3:1. Polski napastnik rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie, z opaską kapitańską na ramieniu.

Był to jego 192. mecz w barwach katalońskiego klubu. Efekt? 119 goli i 24 asysty. 37-latek plasuje się na 11. miejscu w zestawieniu najlepszych strzelców Barcelony wszech czasów. Gdyby spędził w klubie jeszcze jeden sezon, najprawdopodobniej wskoczyłby do TOP 5.

Wojciech Kowalczyk ostro o nazywaniu Lewandowskiego "legendą Barcelony"

Lewandowski w barwach "Blaugrany" sięgnął po trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i trzy Superpuchary. "Przybył jako gwiazda. Odejdzie jako legenda" - napisano na profilu Barcelony, która w ostatnich dniach hucznie żegnała kapitana reprezentacji Polski, podkreślając jego olbrzymie zasługi.

Mimo to według Wojciecha Kowalczyka nazywanie Lewandowskiego "legendą Barcelony" wcale nie jest takie oczywiste. - Jeżeli Robert Lewandowski jest legendą FC Barcelony, to na którym miejscu jest? 300-setnym? 400-setnym? Tam ponad 100 piłkarzy wygrało Ligę Mistrzów. Legendami Barcy są Lionel Messi i Johan Cruyff - powiedział były reprezentant Polski w jednym z programów na kanale "Weszło".

W komentarzach kibice zazwyczaj mieli nieco inną opinię. "Idąc tym tokiem myślenia to Kane nie jest legendą Tottenhamu, bo nigdy nie wygrał z nimi żadnego pucharu nie licząc Audi Cup", "Trofea nie są wskaźnikiem kto jest legendą, z resztą jak widać aktualnie jak Lewandowski jest żegnany", "Jose Manuel Pinto i Maxi Lopez są w takim razie bliżej statusu legendy niż Lewy, bo wygrali Ligę Mistrzów?" - czytamy. Jednocześnie znaleźli się internauci, którzy przyznali Kowalczykowi rację.

W innym, autorskim programie dla "Weszło" ekspert bardziej szczegółowo tłumaczył, dlaczego jego zdaniem nazywanie Polaka "legendą Barcelony" nie jest zgodne z prawdą. Mimo to nazwał go "najlepszym klubowym polskim piłkarzem w historii".

- Dziś żegnam się z wami na tym stadionie. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy. Dziękuję bardzo. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia - żegnał się Polak z kibicami Barcelony prosto z Camp Nou. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca.

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r.

Wojciech Kowalczyk

Robert Lewandowski

