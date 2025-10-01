Usłyszał pytanie o Lewandowskiego i nie wytrzymał. "Trochę szacunku"

Początek sezonu 2025/2026 w wykonaniu Roberta Lewandowskiego był dość niemrawy. Polak wszedł w tegoroczne rozgrywki jako zawodnik rezerwowy, a ograniczony czas na boisku nie sprzyjał zdobyczom bramkowym. Sytuacja zmieniła się po wrześniowym zgrupowaniu, kiedy to polski snajper otrzymał 23 minuty w meczu z Valencią. Wówczas przypieczętował on sukces "Dumy Katalonii" zdobywając aż dwa gole.

Występ ten zaowocował odzyskaniem pozycji "startera" w meczach z Newcastle oraz Getafe, lecz te spotkania nie przyniosły Lewandowskiemu bramek. Na kolejne trafienie 37-latek musiał poczekać do meczu z Realem Oviedo, w którym to 5 minut po wejściu na boisko zanotował kluczą bramkę. W niedawnym meczu z Realem Sociedad Polak znów pojawił się na boisku jako napastnik podstawowej "jedenastki" i ponownie powiększył swój dorobek strzelecki.

Wyczyny Lewandowskiego nieustannie wzbudzają pytania o jego dalsze losy w szeregach FC Barcelony. Obecny kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2026 roku i póki co FC Barcelona nie podjęła żadnych widocznych działań, aby przedłużyć jego umowę. W międzyczasie pojawiło się wiele pogłosek o możliwych przenosinach Lewandowskiego do Włoch. Nic dziwnego, że hiszpańskie media starają się wybadać nastroje Katalończyków względem polskiego napastnika.

Taką rolę zaproponowali Lewandowskiemu. Deco był zniesmaczony

Dziennikarze portalu "Mundo Deportivo" przeprowadzili rozmowę z dyrektorem sportowym FC Barcelony, Deco. W jej ramach pytali o kilku obecnych i byłych zawodników "Dumy Katalonii", w tym między innymi o Roberta Lewandowskiego.

To właśnie w tej rozmowie ewentualna rola Polaka po podpisaniu nowej umowy została przyrównana do będącego zawodnikiem Girony Cristhiana Stuaniego. W poprzednim sezonie 38-letni Urugwajczyk był przez hiszpański klub używany głównie jako rezerwowy, a niekiedy w ogóle nie meldował się na boisku. Tym sposobem w 32 rozegranych spotkaniach zanotował nieco ponad 1000 minut, strzelając 11 goli. Skala tego porównania nie spodobała się jednak legendarnemu piłkarzowi.

"Nie porównuj... Dla mnie Robert jest najlepszym napastnikiem ostatnich lat. Jest fenomenem na każdym poziomie. Wzorem we wszystkim. Niewielu jest piłkarzy na tym poziomie, poza Cristiano Ronaldo. Z tą kulturą treningową, tą powagą, tym profesjonalizmem... Mówimy o Robercie Lewandowskim, trochę szacunku. I właśnie dlatego musimy iść krok po kroku, a nie dyskutować o tym publicznie. Jest wystarczająco inteligentny, by znać tempo i timing, by mówić o tym we właściwym momencie" - mówił Deco w rozmowie z portalem "Mundo Deportivo".

Ciężko się dziwić frustracji Deco. Robert Lewandowski już teraz stał się jedną z legend katalońskiej ekipy. Dlatego też wiele osób domaga się, aby FC Barcelona zawalczyła o podpis pod nowym kontraktem, który pozostawiłby Polaka w składzie na jeszcze jeden sezon.

Robert Lewandowski AFP

Deco AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton East News

